Parigi 2024: l'Italia di Mazzanti giocherà le qualificazioni in Polonia

Le azzurre, inserite nella Pool C, dovranno confrontarsi con le padrone di casa, gli Stati Uniti, la Germania, la Thailandia, la Colombia, la Corea del Sud e la Slovenia.

QUESTE LE TRE POOL-

Pool A (Cina): 1. Cina; 2. Serbia; 3. Repubblica Dominicana; 4. Olanda; 5. Canada; 6. Repubblica Ceca; 7. Messico; 8. Ucraina.

Pool B (Giappone): 1. Giappone; 2. Brasile; 3. Turchia; 4. Belgio; 5. Bulgaria; 6. Porto Rico; 7. Argentina; 8. Peru.

Pool C (Polonia): 1. Polonia; 2. Italia; 3. Stati Uniti; 4. Germania; 5. Thailandia; 6. Colombia; 7. Corea del Sud; 8. Slovenia.

LE PAROLE DEL TECNICO DAVIDE MAZZANTI-

« Disputare il torneo in Europea penso sia un fattore positivo, perché permetterà di allenarci maggiormente, considerato soprattutto che in estate non avremo molto spazio per farlo. Tra Volleyball Nations League ed Europei, infatti, giocheremo tante partite internazionali. Non avremo quindi il problema di doverci adattare al fuso orario. Sicuramente le squadre più forti del girone sono Stati Uniti Polonia, due avversarie che conosciamo molto bene. Dovremo poi fare grande attenzione a Germania e Thailandia, entrambe giocano una pallavolo particolare. Le asiatiche, come da tradizione, sono sempre ostiche da affrontare, mentre la Germania nell'ultima stagione ha fatto tanti cambiamenti e punta forte su un gioco veloce ».