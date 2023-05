Domani Italia-Croazia, parte la lunga estate delle azzurre

LANCIANO (CHIETI)- La nazionale di Mazzanti è pronta a scendere in campo per i primi due probanti test match in vista dell'esordio in VNL che avverrà il prossimo 30 maggio, fino al 3 giugno, nella week 1 ad Antalya, in Turchia. Da domani al Palazzetto dello Sport è infatti in programma il DHL Test Match Tournament, triangolare nel quale le azzurre affronteranno Croazia e Canada.

Le partite delle campionesse d’Europa al DHL Test Match Tournament saranno trasmesse in diretta da Rai News (22 maggio con la Croazia) e da RaiSport + HD (23 maggio con il Canada).