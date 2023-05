Gli azzurri a Cavalese prima delle sfide con Olanda e Bulgaria

CAVALESE (TRENTO)- Si intensifica in questi giorni il lavoro del giovane gruppo azzurro in ritiro a Cavalese. La nazionale sperimentale con la quale sta operando in questi giorni Fernando De Giorgi infatti dovrà affrontare, mercoledì 24 e giovedì 25, sempre alle 21.0, due probanti test match contro due nazionali di grande spessore quali Olanda e Bulgaria. Per il tecnico azzurro sarà l'occasione per vedere all'opera tanti giocatori di prospettiva che, se meritevoli, saranno inseriti in pianta stabile nel roster della nazionale.