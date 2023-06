VNL: per l'Italia terza sconfitta contro la Turchia

ANTALYA (TURCHIA)- Prove tecniche di Italia anche contro la Turchia. Mazzanti continua nel progressivo avvicinamento agli impegni più probanti presentando, nella quarta partita della Pool 1 di Volleyball Nations League , la quarta formazione diversa per dare modo a tutte le titolari di trovare ritmi e intese che saranno preziose per il futuro. Stasera, nella bolgia di Antalya, davanti a 10000 spettatori, le azzurre si sono arrese 0-3 (19-25, 24-26, 19-25) pur lottando con ardore soprattutto nei primi due parziali. Le padrone di casa, trascinate da una scatenata Melissa Vargas (22 punti a tabellino per lei) hanno dimostrato di essere più rodate ed in maggiore condizione delle nostre e soprattutto hanno schierato tutte le titolari in questo impegno cui tenevano molto. Da segnalare in casa azzurra il buon esordio in VNL di Linda Nwakalor in campo con la sorella Sylvia per la prima volta in un match ufficiale.

Si chiude dunque con un bottino di 1 vittoria (al tiebreak con la Thailandia) e 3 sconfitte la Pool 1 in terra turca con le azzurre che faranno rientro in Italia nella notte (volo da Antalya con scalo ad Istanbul verso Fiumicino) per godere di qualche giorno di break. In settimana la nazionale si ritroverà nuovamente al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, per lavorare in vista della Pool 2 di VNL in programma ad Hong Kong dal 13 al 18 giugno.

Mazzanti vara il quarto sestetto diverso in quattro partite: Bosio in regia, Nwakalor opposto, Degradi e Omoruyi schiacciatrici, Linda Nwakalor e Mazzaro al centro, e la rientrante Parrocchiale libero. La carica del 10000 dell’Antalya Spor Salunu più l’immediato impatto offensivo di Vargas ed Akman, mettono subito le ali alle padrone di casa che a parte 3 errori al servizio concedono poco o nulla alle azzurre subito in ritardo 6-10. Le ragazze di Mazzanti non perdono la bussola e con Degradi, Omoruyi e l’ingresso al servizio di Squarcini, mettono pressione alle scatenate Vargas e Aydin (15-16). Dopo il timeout di Santarelli l’Italia trova la forza di impattare a quota 17 con una super spike di Sylvia Nwakalor prima di subire il contro break decisivo turco firmato da Vargas (decisiva al servizio), Akman, Aydin e dalla neoentrata Karakurt che consente alle padrone di casa di archiviare il primo set 19-25. Le azzurre partono decisamente con un altro piglio nel secondo parziale: Sylvia Nwakalor e Degradi prendono ritmo al pari di Linda Nwakalor che sulla scia della sorella prova a sporcare gli attacchi della scatenata Vargas a muro. L’Italia tocca il +2 prima di essere ripresa e superata 8-9. Le azzurre non si scompongono riuscendo con le sorelle Nwakalor (ottimo impatto di Linda nel secondo set) e Degradi a tornare avanti 13-9. Un gap ulteriormente dilatato grazie alle giocate di Linda Nwakalor e Mazzaro a cui si somma l’ace di Omoruyi (17-14) che mette i brividi al pubblico di casa. Tocca nuovamente a Vargas rimettere in gioco le sue con una serie impressionante di attacchi vincenti a cui si oppongono Nwakalor S. e Squarcini al servizio. Poi però ai vantaggi Vargas prima e un errore di Sylvia Nwakalor spianano la strada verso il secondo set alle turche per il risolutivo 24-26. Le azzurre subiscono il contraccolpo psicologico per il parziale sfumato proprio sul più bello e partono contratte nel terzo set subendo ancora lo strapotere fisico di Vargas in banda e di Gunes al centro (8-12). Ci provano Degradi e Sylvia Nwakalor a tenere in piedi l’attacco azzurro ma le padrone di casa continuano a premere sull’acceleratore sostenute dal solito caldissimo pubblico di casa (8-14). È la fuga decisiva quella delle turche che non si voltano più trovando attacchi vincenti ed entusiasmo anche dalla beniamina del pubblico Ebrar Karakurt testata da coach Santarelli anche insieme a Vargas. L’Italia non tiene il passo alzando bandiera bianca 19-25.

IL TABELLINO-

ITALIA – TURCHIA 0-3 (19-25; 24-26; 19-25)

ITALIA: Nwakalor S. 17, Degradi 13, Nwakalor L. 3, Bosio 1, Omoruyi 5, Mazzaro 5, Parrocchiale (L), Battistoni, Malual, Squarcini 3, D’Odorico 3, N.E.: Sylla, Danesi, Panetoni (L). All. Mazzanti

TURCHIA: Cebecioglu 5, Gunes 8, Vargas 22, Aydin 8, Akman 9, Ozbay 1, Akoz (L), Karakurt 5, N.E.: Baladin, Sahin, Erdem, Sahin S., Kalac, Orge (L). All. Santarelli

Arbitri: Juray (SVK) e El Keboub Maamer (ALG)

NOTE-Durata: 22’, 27’, 24’ Tot: 73’

Spettatori: 10000