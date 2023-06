VNL: l'Italia pronta alla sfida con l'Olanda

HONG KONG (CINA)- Giornata di riposo per le azzurre oggi ad Honk Kong. Il gruppo di Mazzanti, dopo i successi su Bulgaria e Repubblica Domenicana , che hanno corroborato la classifica, si appresta ad affrontare l'Olanda (domani, sabato 17 giugno, alle ore 11.00) nel terzo incontro della Pool 3. Appuntamento al Coliseum di Hong Kong (in diretta su Sky Sport Arena e NOW con telecronaca di Roberto Prini e commento di Rachele Sangiuliano) quando capitan Sylla e compagne andranno a caccia di una quarta vittoria che potrebbe rendere ancor più interessante la classifica generale: l’Italia, attualmente nona con 3 vittorie, è infatti oramai a ridosso di quell’ottava posizione che garantirebbe la qualificazione per le Finals.

Davide Mazzanti (Allenatore Italia)– « Sarà una partita diversa rispetto a quella con la Repubblica Dominicana l’Olanda gioca una pallavolo più simile alla nostra anche se la conosciamo poco visto che ha cambiato allenatore ed ha tante novità nel roster rispetto anche alla prima tappa. Per il momento più che alla classifica credo sia giusto guardare a come giochiamo. È su questo che dobbiamo focalizzarci in questo momento, sul nostro gioco e su quello che stiamo facendo e come lo stiamo facendo. Stiamo mettendo a posto alcuni dettagli per far si che il sistema funzioni sempre meglio. Ad esempio con la Dominicana ci sono stati dei momenti in cui abbiamo perso di vista il nostro sistema il che si è tradotto in momenti di difficoltà dai quali usciamo solo con il talento. Una volta fissato questo potremo giocare con maggior continuità la nostra pallavolo. Per domani c’è da valutare lo stato fisico delle ragazze, vogliamo chiaramente dare continuità ma in un momento di carico come questo ci sono tante cose da verificare in vista della sfida con l’Olanda ».

Eleonora Fersino (Italia) – « Domani dovremo essere brave a restare concentrate sia sul nostro gioco che sul loro perché quella con l’Olanda è una partita assolutamente da vincere e con il miglior risultato possibile. A mio avviso bisognerà battere bene e non innervosirsi qualora il pallone non cadesse subito visto che loro sanno difendere molto bene. In generale però sarà fondamentale focalizzarci sul nostro gioco e leggere nel miglior modo possibile la partita. Il mio ginocchio sta reagendo bene, tutto procede nei migliori dei modi. Ho lavorato e sto lavorando tanto con lo staff tecnico e medico e la mia forma fisica è quasi al 100%. Questo gruppo è chiaramente nuovo ma ha tanta voglia di fare con entusiasmo e grinta e credo che questo atteggiamento stia emergendo in campo durante le partite ».

LE 14 DELL'OLANDA-

Palleggiatrici: Sarah Van Aelen e Britt Bongaerts

Opposti: Celeste Plak, Elles Dambrink e Iris Scholten

Schiacciatrici: Jolien Knollema, Iris Vos, Nika Daalderop e Nova Marring

Centrali: Juliet Lohuis, Indy Baijens ed Eline Timmerman

Liberi: Kirsten Knip e Florien Reesink

All. Felix Koslowski

Precedenti Italia - Olanda

62 vittorie, 58 sconfitte, 120 gare disputate

I RISULTATI POOL 3 (HONG KONG, CINA)-

Prima Giornata

Rep. Dominicana – Polonia 1-3 (23-25; 28-30; 25-23; 17-25)

Cina – Canada 3-0 (25-14; 25-18; 29-27)

Seconda giornata

Italia – Bulgaria 3-0 (25-17; 25-19; 25-23)

Olanda – Turchia 0-3 (29-31; 21-25; 15-25)

Terza giornata

Bulgaria – Canada 0-3 (15-25; 13-25; 15-25)

Polonia – Turchia 3-0 (25-22; 25-20; 30-28)

Italia – Rep. Dominicana 3-2 (25-16; 16-25; 21-25; 25-22; 15-10)

Quarta giornata

Turchia – Canada 3-0 (25-15; 25-22; 25-20)

Polonia – Olanda (da disputare)

Bulgaria - Cina (da disputare)

I RISULTATI POOL 4 (BRASILIA, BRASILE)-

Prima Giornata

Croazia – USA 1-3 (25-17; 22-25; 18-25; 15-25)

Giappone – Serbia 2-3 (25-16; 20-25; 25-16; 20-25; 10-15)

Seconda giornata

Germania – Thailandia 3-1 (25-20; 25-13; 19-25; 25-23)

Brasile – Corea del Sud 3-0 (31-29; 25-16; 25-16)

Terza giornata

Thailandia – USA 0-3 (21-25; 18-25; 16-25)

Giappone – Corea del Sud 3-0 (25-18; 25-13; 25-19)

Brasile – Serbia 3-2 (23-25; 25-22; 21-25; 25-12; 15-11)

Quarta giornata

Giappone – Germania (da disputare)

Corea del Sud – Croazia (da disputare)

Serbia – Thailandia (da disputare)

Calendario completo Pool 3 (Hong Kong, Cina)

17 giugno: Rep. Dominicana – Canada ore 7:30

17 giugno: Olanda – Italia ore 11:00

17 giugno: Polonia – Cina ore 14:30

18 giugno: Bulgaria – Olanda ore 7:30

18 giugno: Rep. Dominicana – Turchia ore 11:00

18 giugno: Italia – Cina ore 14:30

Calendario completo Pool 4 (Brasilia, Brasile)

17 giugno: Serbia – Thailandia ore 2:00

17 giugno: Brasile – Germania ore 19:00

17 giugno: Giappone – USA ore 22:30

18 giugno: Serbia – Croazia ore 2:00

18 giugno: Brasile – USA ore 15:00

18 giugno: Thailandia – Croazia ore 19:00

18 giugno: Germania – Corea del Sud ore 22:30

LA CLASSIFICA-

Polonia 6V (17 punti), USA 6V (15 punti), Turchia 5V (16 punti), Brasile 5V (14 punti), Cina 5V (14 punti), Giappone 4V (13 punti), Germania 4V (11 punti), Canada 3V (9 punti), Italia 3V (8 punti), Thailandia 2V (7 punti), Rep. Dominicana 2V (4 punti), Bulgaria 1V (5 punti), Serbia 1V (4 punti), Olanda 0V (1 punto), Corea del Sud 0V (0 punti), Croazia 0V (0 punti).