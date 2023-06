Escluse lesioni muscolari per Nwakalor

BANGKOK (THAILANDIA)- Escluse lesioni muscolari per Sylvia Nwakalor. Nella mattinata thailandese l’opposta azzurra, uscita al termine del quarto set della maratona con la Cina ad Hong Kong lamentando un fastidio all’adduttore, è stata sottoposta agli esami strumentali che non hanno evidenziato complicazioni. Conferemate dunque le sensazioni avute immediatamente al termine della sfida con la Cina con Nwakalor che resterà dunque a disposizione del CT Davide Mazzanti riprendendo gli allenamenti monitorata dallo staff sanitario azzurro composto dal dottor Domenico Capodiferro e dal fisioterapista Gabriele Mazzali. Nella giornata odierna Sylla e compagne sono tornate a lavorare in sala pesi e in campo iniziando la preparazione in vista della week 3 di Volleyball Nations League che vedrà l’Italia impegnata nella capitale thailandese (dal 27 giugno al 2 luglio) contro Brasile, Croazia, Canada e Giappone. Le azzurre, attualmente ottave in classifica generale con 5 vittorie e 3 sconfitte, scenderanno in campo nell’ultima Pool della fase intercontinentale di VNL con l’obiettivo di staccare il pass per le Finals in programma ad Arlinghton (USA) dal 12 al 17 luglio.