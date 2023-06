VNL: decisa la lista delle 14 per Bangkok

BANGKOK (THAILANDIA)- Davide Mazzanti ha sciolto le riserve diramando la lista delle 14 giocatrici che affronteranno, a Bangkok in Thailandia, la terza ed ultima e week di Volleyball Nations League. Con il recupero di Francesca Villani il tecnico azzurro ha escluso dalla lista Linda Nwakalor che comunque resterà in gruppo per allenarsi con le compagne. L'Italia, dal 27 giugno al 2 luglio, dovrà produrre l'ultimo sforzo, per staccare il pass per le Finals di Arlington. Capitan Sylla e compagne occupano attualmente l’ottavo posto in classifica generale con 5 vittorie all’attivo a fronte di 3 sconfitte. Dopo il quattro su quattro di Hong Kong con Bulgaria (3-0), Repubblica Dominicana (3-2), Olanda (3-2) e Cina (3-2), l’Italia affronterà Brasile (28 giugno alle ore 15:30 italiane), Canada (30 giugno alle ore 8:00 italiane), Croazia (1 luglio alle ore 8:00 italiane), e Giappone (2 luglio alle ore 12 italiane). Dopo una settimana di intenso lavoro a Bangkok il CT Davide Mazzanti ha ufficializzato le 14 che andranno a caccia delle vittorie che an cora separano l’Italia dalla qualificazione all’ultimo atto di Volleyball Nations League 2023.