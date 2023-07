VNL: da oggi l'Italia è in raduno

ROMA - Il CT azzurro Ferdinando De Giorgi, ha convocato a partire da oggi, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, 17 atleti della Nazionale maschile per un collegiale di preparazione che terminerà il 19 luglio con l’allenamento della mattina, prima della partenza per la Polonia per giocare i quarti di finale della Volleyball Nations League contro l'Argentina.