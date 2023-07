Mondiali U21M: l’Italia schianta il Brasile

MANAMA (BARAHIN) - La Nazionale under 21 maschile ha superato oggi nella seconda partita della seconda fase dei Campionati Mondiali in corso di svolgimento in Barhain, 3-1 (25-23, 31-29, , 18-25, 25-21) il Brasile, riscattando la sconfitta subita coni verdeoro nella prima fase della rassegna iridata.