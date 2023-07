Europeo Under 17 F: riscatto azzurro contro la Georgia

Trovato da subito un buon ritmo le azzurrine sono state protagoniste di una convincente priva corale che ha permesso all’Italia di conquistare una vittoria mai in discussione. Quattro le azzurrine che hanno chiuso la serata in doppia cifra: Stella Caruso (13 punti, 4 muri, 53% in attacco), Caterina Peroni (13 punti, 1 ace, 2 muri), Ludovica Tosini (12 punti, 1 muro) e Arianna Bovolenta (10 punti, 1 muro, 60% in attacco).

Domani il programma della rassegna continentale, in corso in Serbia e in Ungheria, prevede una giornata di riposo. L’Italia tornerà in campo sabato alle ore 14.30 per sfidare la Bulgaria.

Per questo terza partita del Campionato Europeo di categoria il tecnico Pasquale D’Aniello opera qualche cambio e schiara il sestetto con la diagonale Spaziano- Caruso, le schiacciatrici Tosini e Peroni, le centrali Quero e Bovolenta e il libero Bonafede.

E’ l’Italia a interrompere l’iniziale fase di studio (6-6) e a spingere sull’acceleratore (6-10). Il time out chiamato dalla panchina della Georgia rimette in corsa le avversarie che limano il distacco (8-10, 11-12) e ristabiliscono l’equilibrio (17-17, 19-19). Nel finale le azzurrine sfruttano un buon turno in servizio di Tosini e con Caruso e Bovolenta a segno (19-24) conquistano il primo set (20-25).

La seconda frazione si apre con l’Italia indiscussa protagonista in campo (1-5). Il time out chiamato dalla panchina della Gerogia non gira l’inerzia del set e le azzurrine restano avanti (5-15). Le ragazze di coach D’Aniello non si disuniscono, continuano a macinare buon gioco e punti (11-22) e si portano sul 2-0 (15-25).

Tutto facile per le azzurrine anche nella terza frazione (0-8). La Georgia non riesce a trovare l’assetto in campo e l’Italia continua a dettare il ritmo spingendosi sul +13 (3-16). L’inerzia del set non cambia (11-22) e le azzurrine conquistano una meritata vittoria (15-25).

GEORGIA-ITALIA 0-3 (20-25, 15-25, 15-25)

GEORGIA: Kobaidze 7, Lobzhanizde 1, Mushkudiani 7, Katsitadze 7, Mdivani 4, Kldiashvili 1; Lortkipanidze (L), Maglaperidze, Burchuladze. Ne: Dvalisvhvili, Jimukhadze, Narimanidze. All. Melnychuk

ITALIA: Spaziano 1, Tosini 12, Bovolenta 10, Caruso 13, Peroni 13, Quero 4; Bonafede (L), Novello, Sismondi 3. Ne: Aimaretti, Schillkowski, Comelli (L), Moroni, Spada. All. D’Aniello.

ARBITRI: Emmanouil Georgiadis (GRE), Andrei Savu (ROU)

DURATA SET: 23’, 23’, 23’ Tot: 69'

IL CALENDARIO E I RISULTATI-

Pool I (Serbia): Serbia, Italia, Croazia, Bulgaria, Olanda, Polonia, Estonia, Georgia

Martedì 11 luglio 2023

Ore 12.00 Italia-Polonia 3-2 (23-25, 25-14, 25-17, 23-25, 15-10)

Ore 14.30 Olanda-Bulgaria 1-3 (23-25, 25-15, 23-25, 28-30)

Ore 17.30 Georgia-Serbia 3-2 (25-16, 18-25, 14-25, 25-21, 15-9)

Ore 20.00 Croazia-Estonia 3-0 (25-14, 25-13, 25-11)

Mercoledì 12 luglio 2023

Ore 12.00 Georgia-Bulgaria 0-3 (17-25, 17-25, 15-25)

Ore 14.30 Italia-Croazia 1-3 (23-25, 25-21, 20-25, 18-25)

Ore 17.30 Serbia-Estonia 3-2 (25-23, 23-25, 18-25, 25-18, 15-12)

Ore 20.00 Polonia-Olanda 3-2 (20-25, 26-24, 25-10, 23-25, 15-13)

Giovedì 13 luglio 2023

Ore 12.00 Bulgaria-Estonia 3-0 (25-13, 25-19, 25-17)

Ore 14.30 Croazia-Polonia 3-2 (25-23, 25-21, 22-25, 22-25, 15-13)

Ore 17.30 Olanda-Serbia 3-0 (25-14, 28-26, 28-26)

Ore 20.00 Georgia-Italia 0-3 (20-25, 15-25, 15-25)

Sabato 15 luglio 2023

Ore 12.00 Estonia-Olanda

Ore 14.30 Italia-Bulgaria

Ore 17.30 Serbia-Croazia

Ore 20.00 Polonia-Georgia

Domenica 16 luglio 2023

Ore 12.00 Croazia-Bulgaria

Ore 14.30 Georgia-Olanda

Ore 17.30 Polonia-Serbia

Ore 20.00 Italia-Estonia

Martedì 18 luglio 2023

Ore 12.00 Croazia-Georgia

Ore 14.30 Estonia-Polonia

Ore 17.30 Bulgaria-Serbia

Ore 20.00 Olanda-Italia

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.00 Bulgaria-Polonia

Ore 14.30 Estonia-Georgia

Ore 17.00 Serbia-Italia

Ore 20.00 Olanda-Croazia

Pool II (Ungheria): Ungheria, Turchia, Belgio, Romania, Slovenia, Germania, Francia, Grecia.

Martedì 11 luglio 2023

Ore 12.00 Turchia-Grecia 1-3 (21-25, 25-17, 24-26, 20-25)

Ore 14.30 Belgio-Germania 2-3 (19-25, 25-18, 25-18, 19-25, 14-16)

Ore 17.30 Francia-Ungheria 2-3 (25-22, 22-25, 25-18, 19-25, 12-15)

Ore 20.00 Romania-Slovenia 1-3 (25-20, 7-25, 17-25, 20-25)

Mercoledì 12 luglio 2023

Ore 12.00 Francia-Germania 3-0 (25-14, 25-18, 25-18)

Ore 14.30 Turchia-Romania 3-0 (25-14, 25-6, 25-14)

Ore 17.30 Ungheria-Slovenia 0-3 (23-25, 31-33, 16-25)

Ore 20.00 Grecia-Belgio 3-0 (25-20, 25-20, 25-13)

Giovedì 13 luglio 2023

Ore 12.00 Germania-Slovenia 1-3 (20-25, 26-24, 19-25, 23-25)

Ore 14.30 Romania-Grecia 1-3 (14-25, 22-25, 25-19, 21-25)

Ore 17.30 Belgio-Ungheria 1-3 (25-22, 22-25, 21-25, 18-25)

Ore 20.00 Francia-Turchia 1-3 (15-25, 25-21, 19-25, 21-25)

Sabato 15 luglio 2023

Ore 12.00 Slovenia-Belgio

Ore 14.30 Turchia-Germania

Ore 17.00 Ungheria-Romania

Ore 20.00 Grecia-Francia

Domenica 16 luglio 2023

Ore 12.00 Romania-Germania

Ore 14.30 Francia-Belgio

Ore 17.30 Grecia-Ungheria

Ore 20.00 Turchia-Slovenia

Martedì 18 luglio 2023

Ore 12.00 Romania-Francia

Ore 14.30 Slovenia-Grecia

Ore 17.30 Germania-Ungheria

Ore 20.00 Belgio-Turchia

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.00 Germania-Grecia

Ore 14.30 Slovenia-Francia

Ore 17.30 Ungheria-Turchia

Ore 20.00 Belgio Romania

Sabato 22 luglio 2023

Semifinali 1°-4° posto (ore 15.30 e ore 18.00)

Domenica 23 luglio 2023

Ore 15.30 Finale 3° posto

Ore 18.00 Finale 1°-2° posto