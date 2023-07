Europei U17F: domani Italia-Bulgaria

VRNJACKA BANJA (SERBIA) - Domani, la Nazionale Under 17 femminile affronterà al Campionato Europeo di categoria in corso in Serbia e in Ungheria, la Bulgaria capolista della Pool I. Nelle prime tre giornate della rassegna continentale le azzurrine hanno conquistato due vittorie con Polonia (3-2) e Georgia (3-0) e subito una sconfitta con la Croazia (3-1). Un percorso che pone l’Italia al 3° posto della classifica della Pool I alle spalle di Bulgaria (1° posto) e Croazia (2°), entrambe con tre vittorie all’attivo.

Situazione speculare in cima alla classifica della Pool II, che si gioca a Békéscsaba in Ungheria. Al primo posto c’è la Slovenia con 3 vittorie (9 punti), al secondo la Grecia (3 v, 9 pt) e al terzo la Turchia (2 v, 1 p, 6 pt).

Fondamentali quindi i risultati delle prossime 1quattro giornate per stabilire quali saranno le formazioni che accederanno alla fase successiva. La formula del Campionato Europeo under 17 femminile prevede che le 16 squadre partecipanti, suddivise in due Pool, nella prima fase giochino sette partite secondo la formula del girone all'italiana. Al termine della prima fase le prime due classificate di ogni gruppo si qualificheranno alle semifinali incrociate e alle successive partite per le medaglie che saranno disputate in Serbia.

LE CLASSIFICHE DELLE DUE POOL -

Pool I (Serbia): 1. Bulgaria (3 v, 0 p, 9 pt), 2. Croazia (3 v, 0 p, 8 punti), 3. Italia (2 v, 1 p, 5 pt), 4. Olanda (1 v, 2 p, 4 pt), 5. Polonia (1 v, 2 p, 4 pt), 6. Serbia (1 v, 2 p, 3 pt), 7. Georgia (1 v, 2 p, 2 pt), 8. Estonia (0 v, 3 p, 1 pt).

Pool II (Ungheria): 1. Slovenia (3 v, 0 p, 9 pt), 2. Grecia (3 v, 0 p, 9 pt), 3. Tuchia (3 v, 1 p, 6 pt), 4. Ungheria (2 v, 1 p, 5 pt), 5. Francia (1 v, 2 p, 4 pt), 6. Germania (1 v, 2 p, 2 pt), 7. Belgio (0 v, 3 p, 1 pt), 8. Romania (0 v, 3 p, 0 pt).

CALENDARIO E RISULTATI -

Pool I (Serbia): Serbia, Italia, Croazia, Bulgaria, Olanda, Polonia, Estonia, Georgia

Martedì 11 luglio 2023

Ore 12.00 Italia-Polonia 3-2 (23-25, 25-14, 25-17, 23-25, 15-10)

Ore 14.30 Olanda-Bulgaria 1-3 (23-25, 25-15, 23-25, 28-30)

Ore 17.30 Georgia-Serbia 3-2 (25-16, 18-25, 14-25, 25-21, 15-9)

Ore 20.00 Croazia-Estonia 3-0 (25-14, 25-13, 25-11)

Mercoledì 12 luglio 2023

Ore 12.00 Georgia-Bulgaria 0-3 (17-25, 17-25, 15-25)

Ore 14.30 Italia-Croazia 1-3 (23-25, 25-21, 20-25, 18-25)

Ore 17.30 Serbia-Estonia 3-2 (25-23, 23-25, 18-25, 25-18, 15-12)

Ore 20.00 Polonia-Olanda 3-2 (20-25, 26-24, 25-10, 23-25, 15-13)

Giovedì 13 luglio 2023

Ore 12.00 Bulgaria-Estonia 3-0 (25-13, 25-19, 25-17)

Ore 14.30 Croazia-Polonia 3-2 (25-23, 25-21, 22-25, 22-25, 15-13)

Ore 17.30 Olanda-Serbia 3-0 (25-14, 28-26, 28-26)

Ore 20.00 Georgia-Italia 0-3 (20-25, 15-25, 15-25)

Sabato 15 luglio 2023

Ore 12.00 Estonia-Olanda

Ore 14.30 Italia-Bulgaria

Ore 17.30 Serbia-Croazia

Ore 20.00 Polonia-Georgia

Domenica 16 luglio 2023

Ore 12.00 Croazia-Bulgaria

Ore 14.30 Georgia-Olanda

Ore 17.30 Polonia-Serbia

Ore 20.00 Italia-Estonia

Martedì 18 luglio 2023

Ore 12.00 Croazia-Georgia

Ore 14.30 Estonia-Polonia

Ore 17.30 Bulgaria-Serbia

Ore 20.00 Olanda-Italia

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.00 Bulgaria-Polonia

Ore 14.30 Estonia-Georgia

Ore 17.00 Serbia-Italia

Ore 20.00 Olanda-Croazia