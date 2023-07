Europei U17F: L’Italia vince e convince

VRNJACKA BANJA (SERBIA) – Oggi pomeriggio, al palazzetto dello sport di Vrnjacka Banja in Serbia, la Nazionale Italiana Under 17 si è imposta 3-0 (25-23, 25-13, 25-21) sulla Bulgaria nel match del Campionato Europeo di categoria. Ora le azzurrine, che si trovano ancora al terzo posto, hanno raggiunto lo stesso numero di vittorie di Bulgaria e Croazia che le precedono.

LA CRONACA – Per questo quarto impegno al Campionato Europeo under 17 femminile il tecnico Pasquale D’Aniello sceglie lo starting six con la diagonale Spaziano- Caruso, le schiacciatrici Tosini e Peroni, le centrali Quero e Bovolenta e il libero Bonafede.

E’ la Bulgaria a trovare il primo allungo (3-5), le azzurrine sono brave a ritrovare subito il ritmo e a riportare il match in parità (5-5, 6-6). L’Italia risponde prontamente a un tentativo di allungo avversario (6-9) e a riportasi avanti con un importante break (11-9). La Bulgaria ricuce (13-13), ma è deciso l’allungo delle azzurrine (18-15, 22-16). Il time out chiamato dalla panchina rimette ordine tra le fila della formazione di coach Todorov (23-20, 24-23), ma la rimonta non si compie e l’Italia conquista il primo set (25-23).

La seconda frazione vede l’Italia protagonista nell’avvio (5-2). Lo stop al gioco chiesto dalla panchina della Bulgaria rimette in corsa la formazione avversaria (6-6). Maggiore però la determinazione messa in campo dalle azzurrine che si ricompattano (9-7), dettano il ritmo (14-9) e si spingono sul +10 (21-11). Nel finale tutto facile per l’Italia che si porta sul 2-0 (25-13).

Al rientro in campo la Bulgaria prova a staccare Bonafede e compagne (0-3). Il time out chiamato da coach D’Aniello rimette subito ordine tra le azzurrine che ristabiliscono la parità (4-4) e tengono il passo (7-7). La Bulgaria prova ad allungare nuovamente (10-13), ma l’Italia rientra (13-13) e si procede punto a punto (19-19). E’ delle azzurrine l’accelerazione decisiva: l’Italia aumenta il ritmo (23-20) e chiude set e partita (25-21).

IL TABELLINO -

ITALIA-BULGARIA 3-0 (25-23, 25-13, 25-21)

ITALIA: Spaziano 4, Tosini 11, Bovolenta 7, Caruso 12, Peroni 8, Quero 15; Bonafede (L), Novello 1. Ne: Aimaretti, Schillkowski, Cornelli (L), Moroni, Spada Sismondi. All. D’Aniello.

BULGARIA: Todorova 2, Naneva 1, V. Petrova 2, Parapunova 11, Angelova 4, M. Petrova 2; Ninova (L), S. Ivanova 1, Zhekova 2, Arnaudova, D. Ivanova, B. Ivanova 3, Veneva 1,

Nedyalkova (L). All. Todorov.

ARBITRI: Miklos Horvath (HUN), Cevril Ebru Kaya (TUR)

DURATA SET: 29’, 22’, 30’

ITALIA: 8 a, 13 bs, 9 mv, 28 et

BULGARIA: 2 a, 6 bs, 4 mv, 17 et

CALENDARIO E RISULTARTI -

Pool I (Serbia): Serbia, Italia, Croazia, Bulgaria, Olanda, Polonia, Estonia, Georgia

Martedì 11 luglio 2023

Ore 12.00 Italia-Polonia 3-2 (23-25, 25-14, 25-17, 23-25, 15-10)

Ore 14.30 Olanda-Bulgaria 1-3 (23-25, 25-15, 23-25, 28-30)

Ore 17.30 Georgia-Serbia 3-2 (25-16, 18-25, 14-25, 25-21, 15-9)

Ore 20.00 Croazia-Estonia 3-0 (25-14, 25-13, 25-11)

Mercoledì 12 luglio 2023

Ore 12.00 Georgia-Bulgaria 0-3 (17-25, 17-25, 15-25)

Ore 14.30 Italia-Croazia 1-3 (23-25, 25-21, 20-25, 18-25)

Ore 17.30 Serbia-Estonia 3-2 (25-23, 23-25, 18-25, 25-18, 15-12)

Ore 20.00 Polonia-Olanda 3-2 (20-25, 26-24, 25-10, 23-25, 15-13)

Giovedì 13 luglio 2023

Ore 12.00 Bulgaria-Estonia 3-0 (25-13, 25-19, 25-17)

Ore 14.30 Croazia-Polonia 3-2 (25-23, 25-21, 22-25, 22-25, 15-13)

Ore 17.30 Olanda-Serbia 3-0 (25-14, 28-26, 28-26)

Ore 20.00 Georgia-Italia 0-3 (20-25, 15-25, 15-25)

Sabato 15 luglio 2023

Ore 12.00 Estonia-Olanda 2-3 (25-22, 25-20, 15-25, 23-25, 11-15)

Ore 14.30 Italia-Bulgaria 3-0 (25-23, 25-23, 25-21)

Ore 17.30 Serbia-Croazia

Ore 20.00 Polonia-Georgia

Domenica 16 luglio 2023

Ore 12.00 Croazia-Bulgaria

Ore 14.30 Georgia-Olanda

Ore 17.30 Polonia-Serbia

Ore 20.00 Italia-Estonia

Martedì 18 luglio 2023

Ore 12.00 Croazia-Georgia

Ore 14.30 Estonia-Polonia

Ore 17.30 Bulgaria-Serbia

Ore 20.00 Olanda-Italia

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.00 Bulgaria-Polonia

Ore 14.30 Estonia-Georgia

Ore 17.00 Serbia-Italia

Ore 20.00 Olanda-Croazia