Euro2023: l’1 agosto la presentazione alla stampa

Le due rassegne continentali, come noto, si svolgeranno in nove città italiane.

Il torneo femminile si disputerà a Monza, Firenze, Torino e Verona. La partita inaugurale della rassegna continentale tra Italia e Romania si giocherà il 15 agosto in uno scenario unico al mondo: l’Arena di Verona. Le campionesse continentali poi affronteranno a Monza Svizzera (18 agosto) e Bulgaria (19 agosto) e infine chiuderanno il girone B a Torino, dove andranno in scena le sfide contro Bosnia ed Erzegovina (22 agosto) e Croazia (23 agosto). A Firenze si giocheranno 4 Ottavi e 2 Quarti di Finale, mentre Semifinali e Finali si svolgeranno a Bruxelles, in Belgio.

Gli Europei maschili, invece, che si disputeranno dal 28 agosto al 16 settembre, verranno organizzati congiuntamente da Italia, Bulgaria, Israele e Macedonia del Nord con i campioni continentali e mondiali allenati da Ferdinando De Giorgi che avranno, dunque, la possibilità di giocare in casa l’intero torneo. L’Unipol Arena di Bologna ospiterà la partita inaugurale in programma il 28 agosto che vedrà opposti i padroni di casa dell'Italia ai “Dragoni Rossi” del Belgio. La rassegna continentale maschile proseguirà poi a Perugia, Ancona e Bari. Nel capoluogo umbro andranno in scena i match della nazionale tricolore contro Estonia e Serbia. Nelle Marche, invece, gli azzurri di De Giorgi affronteranno Svizzera e Germania. Al PalaFlorio di Bari si giocheranno gli ottavi e quarti di finale. La "Città Eterna ", invece, sarà il palcoscenico dove le quattro migliori squadre dei Campionati Europei maschili 2023 si riuniranno al Palazzo dello Sport.