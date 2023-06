Campionati Europei 2023: per ogni biglietto due euro per gli alluvionati

Per ogni biglietto venduto, infatti, la Federazione Italiana Pallavolo destinerà due euro a una raccolta fondi per delle azioni in favore delle zone alluvionate. La vendita dei tagliandi per le due rassegne continentali partirà nei prossimi giorni.

La seconda iniziativa si svolgerà nel 2024, quando verranno organizzati due tornei di preparazione alle Olimpiadi con protagoniste le nazionali azzurre, il cui ricavato sarà destinato sempre alle zone alluvionate.

Sempre nel 2024, come già comunicato, si disputerà in Emilia Romagna una Finale Nazionale Giovanile, considerato il fatto che quest’anno non si è potuto svolgere il torneo under 14 femminile in programma a Cesena.

GIUSI CENEDESE SOSTITUISCE EUGENIO GOLLINI NEL CONSIGLIO FEDERALE-

In seguito alle dimissioni del consigliere Gollini, come previsto dall’articolo 36 dello statuto federale, si è proceduto al reintegro di Giusi Cenedese.