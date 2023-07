Europei U17F: l’Italia batte l'Olanda e vola in semifinale

VRNJACKA BANJA (SERBIA) – Questa sera, l’ Italia Under 17 ha battuto 3-1 (25-18, 22-25, 25-10, 25-15) l’Olanda ritagliandosi meritatamente un posto tra le migliori quattro formazioni d’Europa. Il match di oggi ha messo in luce il buon gioco della formazione guidata dal tecnico Pasquale D’Aniello, confermando il percorso di crescita intrapreso dalla squadra durante questa manifestazione.

Miglior realizzatrice di serata la schiacciatrice Caterina Peroni, che ha messo a segno 19 punti (2 ace, 2 muri, 54% in attacco). Tra le azzurrine in doppia cifra anche l’altra schiacciatrice Ludovica Tosini (15 punti, 3 ace, 2 muri, 55% in attacco) e l’opposto Stella Caruso (14 punti, 3 muri). Le azzurrine torneranno in campo domani alle ore 17.00 per sfidare la Serbia nell’ultimo impegno della fase a giorni dei Campionati Europei under 17 femminile.

LA CRONACA – Per questa penultima partita della fase a gironi il tecnico Pasquale D’Aniello schiera il sestetto con la diagonale Spaziano-Caruso, le schiacciatrici Tosini e Peroni, le centrali Quero e Bovolenta e il libero Bonafede.

E’ l’Italia a interrompere l’iniziale fase di studio (4-4) e ad aumentare il ritmo (6-9, 8-12). Il time out chiamato da coach Munter non interrompe il buon gioco delle azzurrine che si spingono sul +6 (10-16) e continuano a dettare il ritmo (13-19). Nel finale ancora Italia protagonista: Bonafede e compagne conquistano senza problemi il primo set (18-25).

Sono ancora le ragazze di coach D’Aniello a portarsi in vantaggio alla ripresa del gioco (3-6). Questa volta è pronta la reazione dell’Olanda che prova a riportasi a contatto (5-6). Le azzurrine tentano una ripartenza (9-13), ma le avversarie recuperano (13-14) e riescono a ristabilire la parità (18-18). Nel finale è l’Olanda a interrompere il punto a punto (21-21), a trovare maggiore continuità (25-21) e a portarsi sull’1-1.

E’ immediata la reazione dell’Italia al rientro in campo: le azzurrine partono subito forte e non permettono alle avversarie di entrare in gioco (2-13). Le ragazze di coach D’Aniello sono brave a non diminuire il ritmo (5-17) e conquistano agevolmente il terzo set (10-25).

L’ottimo gioco espresso dalle azzurrine non si interrompe nemmeno nella quarta frazione (3-6). L’Olanda fatica a ritrovare il giusto ordine e l’Italia continua a rimanere ampiamente in vantaggio (6-11). Le azzurrine non hanno tentennamenti e continuano a macinare punti (12-19) conquistano il set (15-25) e l’accesso in semifinale.

IL TABELLINO -

OLANDA-ITALIA 1-3 (18-25, 25-21, 10-25, 15-25)

OLANDA: Geerdes 1, Peper 14, Evers 12, Radstake, Meijer 5, Dambrink 3; Janssen (L), Van Dijk, Van Lier, Schimmel (L), Van Duijnhoven, Trossel 3, Van Der Sluis 3, Sjbrandj. All. Munter.

ITALIA: Quero 3, Spaziano 4, Tosini 15, Bovolenta 9, Caruso 14, Peroni 19; Bonafede (L), Novello 1, Moroni 5. Ne: Aimaretti, Schillkowski, Cornelli (L), Spada, Sismondi. All. D’Aniello.

ARBITRI: Miklos Horvath (HUN), Yves Kalin (SUI)

DURATA SET: 22’, 28’, 20’, 23’

OLANDA: a 3, 5 bs, 6 mv, 27 et

ITALIA: 10 a, 10 bs, 8 mv, 27 et

CALENDARIO E RISULTATI -

Pool I (Serbia): Serbia, Italia, Croazia, Bulgaria, Olanda, Polonia, Estonia, Georgia

Martedì 11 luglio 2023

Ore 12.00 Italia-Polonia 3-2 (23-25, 25-14, 25-17, 23-25, 15-10)

Ore 14.30 Olanda-Bulgaria 1-3 (23-25, 25-15, 23-25, 28-30)

Ore 17.30 Georgia-Serbia 3-2 (25-16, 18-25, 14-25, 25-21, 15-9)

Ore 20.00 Croazia-Estonia 3-0 (25-14, 25-13, 25-11)

Mercoledì 12 luglio 2023

Ore 12.00 Georgia-Bulgaria 0-3 (17-25, 17-25, 15-25)

Ore 14.30 Italia-Croazia 1-3 (23-25, 25-21, 20-25, 18-25)

Ore 17.30 Serbia-Estonia 3-2 (25-23, 23-25, 18-25, 25-18, 15-12)

Ore 20.00 Polonia-Olanda 3-2 (20-25, 26-24, 25-10, 23-25, 15-13)

Giovedì 13 luglio 2023

Ore 12.00 Bulgaria-Estonia 3-0 (25-13, 25-19, 25-17)

Ore 14.30 Croazia-Polonia 3-2 (25-23, 25-21, 22-25, 22-25, 15-13)

Ore 17.30 Olanda-Serbia 3-0 (25-14, 28-26, 28-26)

Ore 20.00 Georgia-Italia 0-3 (20-25, 15-25, 15-25)

Sabato 15 luglio 2023

Ore 12.00 Estonia-Olanda 2-3 (25-22, 25-20, 15-25, 23-25, 11-15)

Ore 14.30 Italia-Bulgaria 3-0 (25-23, 25-23, 25-21)

Ore 17.30 Serbia-Croazia 0-3 (20-25, 18-25, 20-25)

Ore 20.00 Polonia-Georgia 3-0 (29-27, 25-15, 25-23)

Domenica 16 luglio 2023

Ore 12.00 Croazia-Bulgaria 3-2 (25-16, 22-25, 23-25, 25-23, 15-10)

Ore 14.30 Georgia-Olanda 0-3 (19-25, 25-27, 19-25)

Ore 17.30 Polonia-Serbia 1-3 (25-18, 21-25, 21-25, 24-26)

Ore 20.00 Italia-Estonia 3-0 (25-14, 25-11, 25-17)

Martedì 18 luglio 2023

Ore 12.00 Croazia-Georgia 3-0 (32-30, 25-14, 25-21)

Ore 14.30 Estonia-Polonia 2-3 (30-28, 19-25, 21-25, 25-18, 9-15)

Ore 17.30 Bulgaria-Serbia 1-3 (25-17, 19-25, 20-25, 18-25)

Ore 20.00 Olanda-Italia 1-3 (18-25, 25-21, 10-25, 15-25)

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.00 Bulgaria-Polonia

Ore 14.30 Estonia-Georgia

Ore 17.00 Serbia-Italia

Ore 20.00 Olanda-Croazia

Pool II (Ungheria): Ungheria, Turchia, Belgio, Romania, Slovenia, Germania, Francia, Grecia.

Martedì 11 luglio 2023

Ore 12.00 Turchia-Grecia 1-3 (21-25, 25-17, 24-26, 20-25)

Ore 14.30 Belgio-Germania 2-3 (19-25, 25-18, 25-18, 19-25, 14-16)

Ore 17.30 Francia-Ungheria 2-3 (25-22, 22-25, 25-18, 19-25, 12-15)

Ore 20.00 Romania-Slovenia 1-3 (25-20, 7-25, 17-25, 20-25)

Mercoledì 12 luglio 2023

Ore 12.00 Francia-Germania 3-0 (25-14, 25-18, 25-18)

Ore 14.30 Turchia-Romania 3-0 (25-14, 25-6, 25-14)

Ore 17.30 Ungheria-Slovenia 0-3 (23-25, 31-33, 16-25)

Ore 20.00 Grecia-Belgio 3-0 (25-20, 25-20, 25-13)

Giovedì 13 luglio 2023

Ore 12.00 Germania-Slovenia 1-3 (20-25, 26-24, 19-25, 23-25)

Ore 14.30 Romania-Grecia 1-3 (14-25, 22-25, 25-19, 21-25)

Ore 17.30 Belgio-Ungheria 1-3 (25-22, 22-25, 21-25, 18-25)

Ore 20.00 Francia-Turchia 1-3 (15-25, 25-21, 19-25, 21-25)

Sabato 15 luglio 2023

Ore 12.00 Slovenia-Belgio 3-1 (28-26, 22-25, 25-23, 25-20)

Ore 14.30 Turchia-Germania 3-0 (25-23, 25-20, 25- 21)

Ore 17.00 Ungheria-Romania 2-3 (13-25, 15-25, 25-19, 25-18, 10-15)

Ore 20.00 Grecia-Francia 3-0 (25-19, 25-17, 28-26)

Domenica 16 luglio 2023

Ore 12.00 Romania-Germania 1-3 (29-27, 17-25, 12-25, 21-25)

Ore 14.30 Francia-Belgio 0-3 (18-25, 14-25, 18-25)

Ore 17.30 Grecia-Ungheria 3-2 (25-17, 25-27, 24-26, 25-16, 17-7)

Ore 20.00 Turchia-Slovenia 3-0 (25-18, 25-12, 25-15)

Martedì 18 luglio 2023

Ore 12.00 Romania-Francia 3-1 (25-23, 18-25, 25-23, 27-25)

Ore 14.30 Slovenia-Grecia 0-3 (15-25, 24-26, 18-25)

Ore 17.30 Germania-Ungheria 2-3 (22-25, 19-25, 25-14, 25-19, 12-15)

Ore 20.00 Belgio-Turchia 3-1 (25-19, 22-25, 25-8, 25-22)

Mercoledì 19 luglio 2023

Ore 12.00 Germania-Grecia

Ore 14.30 Slovenia-Francia

Ore 17.30 Ungheria-Turchia

Ore 20.00 Belgio Romania

Sabato 22 luglio 2023

Semifinali 1°-4° posto (ore 15.30 e ore 18.00)

Domenica 23 luglio 2023

Ore 15.30 Finale 3° posto

Ore 18.00 Finale 1°-2° posto

LE CLASSIFICHE -

Pool I (Serbia): 1. Croazia (6 v, 0 p, 16 pt), 2. Italia (5 v, 1 p, 14 pt), 3. Bulgaria (3 v, 3 p, 10 pt), 4. Olanda (3 v, 3 p, 9 pt), 5. Polonia (3 v, 3 p, 9 pt), 6. Serbia (3 v, 3 p, 9 pt), 7. Georgia (1 v, 5 p, 2 pt), 8. Estonia (0 v, 6 p, 3 pt).

Pool II (Ungheria): 1. Grecia (6 v, 0 p, 17 pt), 2. Turchia (4 v, 1 p, 12 pt), 3 Slovenia (4 v, 2 p, 12 pt), 4. Ungheria (3 v, 3 p, 9 pt), 5. Germania (2 v, 4 p, 6 pt), 6. Romania (2 v, 4 p, 5 pt), 7. Belgio (1 v, 4 p, 4 pt), 8. Francia (1 v, 5 p, 4 pt).