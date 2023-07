Europei U17F: domani Italia-Grecia che vale la finale

VRNJACKA BANJA (SERBIA) – Domani pomeriggio, alle ore 18.00, la Nazionale under 17 femminile sfiderà la Grecia nella semifinale ai Campionati Europei di categoria in corso a Vrnjacka Banja in Serbia. Nell’altra semifinale (ore 15.30) si sfideranno invece Croazia e Turchia.

Le azzurrine guidate dal tecnico Pasquale D’Aniello hanno chiuso la prima fase al secondo posto della Pool I, vinta dalla Croazia. Un percorso in crescendo quello intrapreso durante la rassegna continentale da Bonafede e compagne che, nel corso della prima fase, hanno conquistato sei vittorie e subito una sola sconfitta con la Croazia. Risultati che sono valsi alle azzurrine il secondo posto della Pool I e la qualificazione alle semifinali. Percorso netto invece per Croazia (Pool I) e Grecia (Pool II) che hanno vinto tutte le gare disputate chiudendo al primo posto dei rispettivi gironi la prima fase. La Turchia, seconda della Pool II, nella prima fase ha invece conquistato cinque successi e subito due sconfitte.

«Sono molto contento di come il gruppo è cresciuto partita dopo partita e di come le ragazze hanno affrontato questa competizione – sottolinea il tecnico Pasquale D’Aniello -. Per questo Europeo abbiamo a disposizione un gruppo di atlete nate del 2007 a cui si aggiungono tre elementi del 2008. Si tratta di giocatrici che in prospettiva hanno la possibilità di fare un bel percorso. Abbiamo quindi puntato sulla crescita delle ragazze e in queste sette partite il gruppo ha risposto molto bene. Essere qualificati alle semifinali è già un buon risultato, e non è mai scontato prima della partenza soprattutto con una squadra che fa il proprio esordio nelle competizioni internazionali».

Domani alle 18.00 l’Italia affronterà la Grecia. «Nella fase a gironi Grecia e Croazia hanno avuto un percorso simile – prosegue D’Aniello -. Entrambe hanno vinto tutte le partite ed entrambe hanno a disposizione atlete abili. Domani in semifinale incontreremo la Grecia che nell’arco di una decina di giorni ha affrontato e battuto per tre volte la Turchia, che di solito è squadra ben attrezzata. Per affrontare al meglio la Grecia, che ha un approccio aggressivo alla gara, dovremo quindi provare a fare il nostro gioco e avere pazienza. La formazione greca è infatti anche squadra brava in difesa e in grado di sfruttare gli errori avversari. Vincere le ultime cinque partite di fila ci ha sicuramente aiutati a mantenere alti ritmo e concentrazione. Giocare un Europeo, arrivare alle semifinali e alle finali è un’esperienza nuova per le ragazze, è tutto un mettersi alla prova con situazioni nuove, sia dal punto di vista del gioco che a livello emozionale. Domani ci attende una bella sfida, siamo fiduciosi e pensiamo che in questo Europeo avremo la possibilità di toglierci ancora qualche soddisfazione».