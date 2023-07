Universiadi: l'attesa è finita, domani gli azzurri in campo

CHENGDU (CINA) - L'attesa è finita, domani 29 luglio, a Chengdu in Cina, prenderanno il via le Universiadi 2023 , manifestazione giunta alla trentunesima edizione.

I primo a scendere in campo saranno gli azzurri di Fanizza che affronteranno proprio nella giornata di domani, alle 14.00, Taipei.

Lunedì 31 luglio, invece, farà il proprio esordio nella manifestazione la Nazionale femminile che scenderà in campo a Chengdu contro l’India. La chiusura del torneo di pallavolo delle Universiadi sarà il 7 di agosto.

Gli azzurri, inseriti nella pool D, se la vedranno con Taipei, Germania e Brasile. Le azzurre, invece giocheranno nel raggruppamento C insieme a India e Hong Kong.

Nel torneo maschile le 16 Nazionali partecipanti sono state suddivise in quattro gironi da quattro. Al torneo femminile, invece, prenderanno parte 12 formazioni divise in quattro pool da tre squadre ciascuno. La formula dei tornei prevede che le prime due classificate di ogni raggruppamento disputeranno i quarti di finale con il seguente incrocio: 1A-2C, 1B-2D, 1C-2A, 1D-2B. La manifestazione proseguirà poi con le semifinali e finali per le medaglie.

TORNEO MASCHILE-

I gironi-

Pool A: Portogallo, Corea del Sud, Hong Kong, Polonia

Pool B: Repubblica Ceca, Argentina, India, Iran

Pool C: Giappone, Azerbaijan, Ucraina, Cina

Pool D: Germania, Italia, Taipei, Brasile

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI NELLA FASE A GIRONI-

29 luglio ore 14: Italia-Taipei

31 luglio ore 14: Italia-Germania

2 agosto ore 14: Italia-Brasile

*orari di gioco italiani

TORNEO FEMMINILE-

I gironi

Pool A: Taipei, Polonia, Brasile

Pool B: Argentina, Cina, Germania

Pool C: Italia, India, Hong-Kong

Pool D: Giappone, Colombia, Repubblica Ceca

IL CALENDARIO DELLE AZZURRE NELLA FASE A GIRONI-

31 luglio ore 14: Italia-India

1 agosto ore 20: Italia-Hong Kong

*orari di gioco italiani

I 12 AZZURRI-

Palleggiatori: Paolo Porro, Nicola Salsi

Schiacciatori: Davide Gardini, Tim Held, Giulio Magalini, Alberto Pol, Francesco Recine

Centrali: Edoardo Caneschi, Lorenzo Cortesia, Marco Vitelli

Opposto: Lorenzo Sala

Libero: Damiano Catania

LO STAFF-

Vincenzo Fanizza (1° allenatore), Luca Leoni (2° allenatore), Oscar Berti (Preparatore, dal 22/7), Ottaviano Tateo (Fisioterapista), Ennio Giordano (Medico), Simone Cruciani (Scoutman, fino al 24/7), Emanuele Carpentieri (Team Manager).

Le 12 AZZURRE-

Palleggiatrici: Ilaria Battistoni e Rachele Morello

Opposti: Binto Diop e Giorgia Frosini

Centrali: Agnese Cecconello, Benedetta Maria Sartori e Linda Nwakalor

Schiacciatrici: Emma Cagnin, Rebecca Piva, Federica Carletti e Beatrice Gardini

Liberi: Sara Panetoni

LO STAFF-

Alessandro Beltrami (1° allenatore) completato da Marco Sinibaldi (assistente allenatore), Ignazio Sergio Raspante La Scala (medico), Marta Pedroli (fisioterapisti), Luca Nico (scoutman), e Mattea Tosetti (team manager).