Universiadi: l'Italia travolge Taipei all'esordio

CHENGDU (CINA) - Inizia nel migliore dei modi l'avventura dell'Italia di Vincenzo Fanizza alle Universiadi dhe hanno preso il via oggi a Chengdu in Cina.

All'esordio gli azzurri si sono imposti con un netto 3-0 (25-15, 25-13, 25-16) contro Taipei che non ha mai dato l’impressione di poter impensierire l’Italia. Buona la prova di Recine e compagni, che in una gara sostanzialmente a senso unico, hanno imposto fin dalle battute iniziali il proprio gioco.

La partita fin dal primo set si è messa dalla parte degli azzurri, che sono stati bravi a condurre dall’inizio il primo set allungando fino al conclusivo 25-15.

La Nazionale tricolore ha tenuto in proprio possesso il pallino del gioco anche nel secondo vinto 25-13 e nel terzo e decisivo set portato a casa con il punteggio di 25-16.

Top scorer del match Lorenzo Sala con 17 punti messi a segno. Chiude in doppia cifra anche Francesco Recine con 15 punti.

L’avventura della Nazionale maschile alle Universiadi proseguirà ora con la seconda partita del girone D in programma lunedì 31 agosto alle ore 14 (italiane) quando scenderà in campo al Hongyi Gymnasium di Chengdu per affrontare la Germania. La formazione teutonica oggi ha superato 3-0 (32-30, 25-22, 25-20) il Brasile.

IL TABELLINO-



ITALIA-TAIPEI 3-0 (25-15, 25-13, 25-16)



ITALIA: Porro 2, Recine 15, Cortesia 8, Sala 17, Magalini 9, Vitelli 7, Catania (L). Held, Salsi. N.e. Pol, Gardini, Caneschi. All. Fanizza

TAIPEI: Lin J, Lin C., Sung 1, Chen 2, Chang 6, Jackman 6, Jhang (L), Tseng 8, Ko, Hung, Lei. All. Moro



DURATA SET: 24’, 23’, 23’ Tot: 70'

I GIRONI-

Pool A: Portogallo, Corea del Sud, Hong Kong, Polonia

Pool B: Repubblica Ceca, Argentina, India, Iran

Pool C: Giappone, Azerbaijan, Ucraina, Cina

Pool D: Germania, Italia, Taipei, Brasile

IL CALENDARIO E I RISULTATI DEGLI AZZURRI NELLA FASE A GIRONI-l

29 luglio: Italia-Taipei 3-0 (25-15, 25-13, 25-16)

31 luglio ore 14: Italia-Germania

2 agosto ore 14: Italia-Brasile

*orari di gioco italiani