Euro U.17M: gli azzurri in finale, domato il Belgio in tre set

PODGORICA (SLOVENIA) - Gli azzurri dell' Under 17 domani giocheranno per l'oro Europeo. Nella semifinale giocata oggi Podgorica in Montenegro i ragazzi di Monica Cresta hanno centrato l'ottava vittoria di fila in questa rassegna iridata superando con un largo 3-0 (25-12, 25-20, 25-19) il Belgio. Domani sfideranno la Bulgaria per salire sul gradino più altro del podio.

Quella giocata stasera nel palasport SC Verde di Podgorica è stata una partita che ha visto assoluta protagonista l’Italia. Sin da subito i ragazzi guidati dal tecnico Monica Cresta sono stati bravi a imporre il proprio gioco e a non lasciare spazio agli avversari. Il Belgio non è mai riuscito a impensierire Cremoni e compagni che con determinazione e merito hanno conquistato l’ottava vittoria consecutiva in questa rassegna continentale.

Domani alle ore 19.00, nella finale per l’oro, l’Italia affronterà la Bulgaria che oggi, nella semifinale disputata nel pomeriggio, ha battuto 3-0 (25-20, 25-22, 25-21) la Spagna.

Per questa semifinale il tecnico Montica Cresta schiera il sestetto con la diagonale Porro-Cremoni, gli schiacciatori Bertoncello e Garello, i centrali Benacchio e Ciampi e i liberi Giani e Usanza, in alternanza per ricezione e difesa.

E’ l’Italia ad aggredire il campo in avvio di primo set: mani out di Cremoni e gli azzurrini si portano sul +5 (9-4). I ragazzi di coach Cresta continuano a tenera alto il ritmo e con Garello e Bertoncello (ace) si portano sul +8 (13-5). Il Belgio non riesce a contenere il buon gioco degli azzurrini che continuano a rimanere in vantaggio (18-9) e conquistano agevolmente il primo set (25-12).

Ancora Italia protagonista alla ripresa del gioco (6-1). Il time out chiamato da coach De Boeck mette ordine tra le fila del Belgio che accorcia (7-4, 7-6), ristabilisce la parità (7-7) e tiene il passo (10-10, 12-12). Un mani out di Cremoni innesca la nuova ripartenza degli azzurrini che piazzano il break che vale il +4 (16-12) e aumentano il ritmo (19-13). I ragazzi di coach Cresta sono bravi a mantenere alta la concentrazione (21-15) e a portarsi senza difficoltà sul 2-0 (25-20).

Più equilibrata la terza frazione con le due formazioni che procedono punto a punto (9-9). Il Belgio prova a sorprendere l’Italia (9-11), ma la reazione non tarda ad arrivare e l’ottimo gioco espresso dagli azzurrini torna a fare la differenza in campo (16-12). I ragazzi non hanno cedimenti e con continuità continuano a macinare punti: un ace di Zlatanov vale il +6 (18-12). Porro concerta bene per i suoi compagni e l’Italia tiene gli avversari a distanza (23-18), chiude (25-19) e conquista meritatamente l’accesso alla finale per l’oro.

IL TABELLINO-

ITALIA-BELGIO 3-0 (25-12, 25-20, 25-19)

ITALIA: Bertoncello 7, Benacchio 6, Cremoni 22, Garello 7, Ciampi 10, Porro 2; Giani (L), Usanza (L), Boschini, Argilagos, Zlatanov 7. Ne: Ruzza, Colaci, Zara. All. Cresta.

BELGIO: Stoliar, Speltinckx 9, Coppieters 2, Mertens 12, Vermarien 5, Vanbroekhove 1; Parmentier (L), Devoghel, Strobbe, Di Martino 2. Ne: De Waegemaek, Lambert, Rauwoens, Verstraeten (L). All. De Boeck.

ARBITRI: Tajana Kramar Sandl (CRO), José Caramez Pereira (POR).

DURATA SET: 21’, 28’, 24’ Tot: 73'

IL CALENDARIO DELLE FINALI-

Sabato 29 luglio 2023 - Semifinali

Ore 16.30 Bulgaria-Spagna 3-0 (25-20, 25-22, 25-21)

Ore 19.00 Italia-Belgio 3-0 (25-12, 25-20, 25-19)

Domenica 30 luglio 2023 – Finali - SC Verde Podgorica

Ore 16.30 – Finale 3° posto – Spagna-Belgio

Ore 19.00 – Finale 1°-2° posto – Bulgaria-Italia