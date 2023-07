Universiadi: azzurri sconfitti dalla Germania al quinto set

CHENGDU (CINA)- Sconfitta degli azzurri nella seconda partita della Pool D delle Universiadi in corso di svolgimento a Chengdu in Cina. La squadra, guidata stasera dalla panchina da Leoni non ha ripetuto la bella prestazione dell'esordio contro Taipei, arrendendosi al tie break 3-2 (25-20, 20-25, 23-25, 25-21, 15-13) alla Germania, trascinata dal capitano Rohrs autore di ben 20 punti, dopo aver condotto per 2-1.