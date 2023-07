Universiadi: l'Italia Femminile travolge l'India

CHENGDU (CINA)- Nessun problema per l'Italia Femminile all'esordio alle Universiadi in corso di svolgimento a Chengdu in Cina. Le azzurre di Beltrami hanno travolto con un nettissimo 3-0 (25-12, 25-7, 25-10) l'India. Buona la prova all’esordio per la squadra guidata in panchina da Alessandro Beltrami che, in un match a senso unico, ha imposto fin da subito il proprio ritmo e gioco.