Mondiali U.19 M: Italia-Cile gara d'esordio per gli azzurri

SAN JUAN (ARGENTINA)- Poche ore all'esordio azzurro nel Campionato del Mondo under 19 maschile , che prenderanno il via oggi a San Juan in Argentina. La Nazionale di Michele Zanin, nella notte tra il 2 e il 3 agosto, alle ore 01.00 in Italia, sfiderà il Cile.

E' la prima partita della Pool D che comprende, oltre agli azzurri, Cile, Brasile, Belgio e Messico.

LE PAROLE DEL TECNICO MICHELE ZANIN-

« Per noi l’Eyof è stato l’ultima, importante tappa di avvicinamento ai Campionati del Mondo di categoria. Le partite che abbiamo giocato in Slovenia ci sono servite per migliorare l’intesa in campo, correggere le ultime cose e potenziare ciò che ha funzionato meglio. Quando è iniziata la preparazione siamo ripartiti con il gruppo che lo scorso anno ha giocato e vinto l’Europeo under 18, a cui si sono aggiunti ragazzi che si sono messi in luce durante l’anno e atleti che l’estate passata non erano entrati a far parte della squadra. Dal punto di vista anagrafico non ci sono state variazioni come è avvenuto per le ragazze, ma, pur rimanendo invariata parte del gruppo, dopo tanti mesi di attività lontani ci siamo trovati di fronte atleti che hanno maturato esperienze diverse durante la stagione e la squadra presentava dinamiche differenti rispetto a quelle che avevamo alla fine dell’estate scorsa. Al di là delle diverse esperienze invernali, abbiamo ritrovato un gruppo molto coeso, aspetto questo che favorisce il lavoro e che in passato ci ha aiutati a superare diverse difficoltà. Con l’avvio della preparazione abbiamo ripreso tematiche tecniche e tattiche che avevamo affrontato lo scorso anno. I ragazzi si sono riconosciuti nel lavoro fatto anche se non è stato subito automatico. Di sicuro giocare le amichevoli con l’Argentina a Guidonia, partecipare al Wevza e all’Eyof ci hanno aiutati a crescere e a ritrovare l’intesa in campo ».

Domani notte c’è l’esordio con il Cile.

« Ora siamo alla verifica definitiva. Sappiamo di essere nel novero delle squadre che, in questo Mondiale, puntano ad arrivare tra le migliori. Siamo consapevoli del fatto che incontreremo avversari altrettanto quotati, ma abbiamo l’obbligo di fare un bel torneo. Non l’obbligo di vincere tutte le partite, quando si scende in campo poi bisogna giocare e non tutto dipende da noi, ma abbiamo l’obbligo di fare tutto nel miglior modo possibile. Conosciamo l’Argentina che ha giocato con noi delle amichevoli e sappiamo che ha elementi molto validi. Il Brasile, da sempre, mette in campo ottime squadre e credo che anche questa manifestazione non faccia eccezione. Tra le europee sono da tenere in considerazione la Germania, il Belgio, la Bulgaria, che l’estate scorsa ci ha messo in grande difficoltà ed era la favorita per la vittoria dell’Europeo, e la Francia, che ci ha battuto nella finale dell’Eyof e che rispetto alla passata stagione ha migliorato il livello del roster e ha grande potenzialità ».

I 12 AZZURRINI CONVOCATI-

Pardo Mati (Lupi S. Croce); Luca Pozzebon (Volley Treviso); Federico Miraglia (Casarano Volley); Daniele Carpita e Giacomo Selleri (Diavoli Rosa); Gioele Adeola Taiwoo e Flavio Morazzini (Volley Milano); Lorenzo Magliano (Libertas Brianza); Tommaso Barotto (Delta Volley Porto Viro); Pietro Bonisoli (Verona Volley); Alessandro Bristot e Marco Fedrici (Trentino Volley).

LO STAFF-

Michele Zanin (primo allenatore), Moreno Traviglia (secondo allenatore), Lorenzo Bottaro (assistente allenatore), Lorenzo Gobbin (medico), Maira Di Vagno (fisioterapista), Annalisa Pinto e Lorenzo Maggio (scoutmen), Enrico Cecamore (team manager).

LA COMPOSIZIONE DEI GIORNI-

Pool A: Argentina, Egitto, Stati Uniti, Serbia, Costa Rica

Pool B: Bulgaria, India, Giappone, Francia, Slovenia

Pool C: Iran, Nigeria, Colombia, Portorico, Corea

Pool D: Italia, Brasile, Belgio, Messico, Cile

IL CALENDARIO-

Mercoledì 2 agosto 2023

Ore 16.00 – Pool C – Nigeria-Portorico

Ore 16.00 – Pool B – India-Francia

Ore 19.00 – Pool C – Iran-Corea

Ore 19.00 – Pool B – Bulgaria-Slovenia

Ore 22.00 – Pool D – Brasile-Messico

Ore 23.00 – Pool A – Egitto-Serbia

Ore 01.00 (del 3 agosto) – Pool D – Italia-Cile

Ore 02.00 (del 3 agosto) – Pool A – Argentina-Costa Rica

Giovedì 3 agosto 2023

Ore 16.00 – Pool C – Colombia-Corea

Ore 16.00 – Pool B – Giappone-Slovenia

Ore 19.00 – Pool C – Iran-Portorico

Ore 19.00 – Pool B – Bulgaria-Francia

Ore 22.00 – Pool D – Belgio-Cile

Ore 23.00 – Pool A -Stati Uniti-Costa Rica

Ore 01.00 (del 4 agosto) – Pool D – Italia-Messico

Ore 02.00 – (del 4 agosto) – Pool C – Argentina-Serbia

Venerdì 4 agosto 2023

Ore 16.00 – Pool C – Portorico-Corea

Ore 16.00 – Pool B – Slovenia-Francia

Ore 19.00 – Pool C – Nigeria-Colombia

Ore 19.00 – Pool B – India-Giappone

Ore 22.00 – Pool D – Messico-Cile

Ore 23.00 – Pool A – Serbia-Costa Rica

Ore 01.00 (del 5 agosto) – Pool D – Brasile-Belgio

Ore 02.00 (del 5 agosto) – Pool A – Egitto-Stati Uniti

Sabato 5 agosto 2023

Ore 16.00 – Pool C – Nigeria-Corea

Ore 16.00 – Pool B – India-Slovenia

Ore 19.00 – Pool C – Iran-Colombia

Ore 19.00 – Pool B – Bulgaria-Giappone

Ore 22.00 – Pool D – Brasile-Cile

Ore 23.00 – Pool A – Egitto-Costa Rica

Ore 01.00 (del 6 agosto) – Pool D – Italia-Belgio

Ore 02.00 (del 6 agosto) – Pool A – Argentina-Stati Uniti

Domenica 6 agosto 2023

Ore 16.00 – Pool C – Colombia-Portorico

Ore 16.00 – Pool B – Giappone-Francia

Ore 19.00 – Pool C – Iran-Nigeria

Ore 19.00 – Pool B – Bulgaria-India

Ore 22.00 – Pool D – Belgio-Messico

Ore 23.00 – Pool A – Stati Uniti-Serbia

Ore 01.00 (del 7 agosto) – Pool D – Italia-Brasile

Ore 02.00 (del 7 agosto) – Pool A – Argentina-Egitto

Martedì 8 agosto 2023

Ottavi di finale

Playoff 17°-20° posto

Mercoledì 9 agosto 2023

Quarti di finale

Playoff 9°-16°, 17°-20° posto

Giovedì 10 agosto 2023

Semifinali

Semifinali 5°-8° posto, 9°-12° posto, 13°-16° posto

Playoff 17°-20°

Venerdì 11 agosto 2023

Finali per l’assegnazione delle medaglie

Finali piazzamenti 5°-8°

Finali piazzamenti 9°-16° posto

* orari italiani di gioco