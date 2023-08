Universiadi: l'Italia batte Honk Kong e vola ai quarti

CHENGDU (CINA)- Tutto facile per le azzurre di Beltrami che centrano, a Chengdu in Cina il secondo successo in altrettante gare nella Pool C delle Universiadi, conquistando il diritto a giocare i Quarti di finale dei giochi internazionali universitari. Nwakalor e socie hanno superato oggi in scioltezza per 3-0 (25-12, 25-14, 25-15) Hong Kong.