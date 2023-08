Universiadi: l'Italia ai quarti, travolto il Brasile

CHENGDU (CINA) -Anche l'Italia maschile , dopo la femminile, conquista i quarti di finale delle Universiadi in corso di svolgimento a Chengdu in Cina. Oggi i ragazzi di Fanizza (sostituito in panchina da Leoni), in un match da dentro o fuori, hanno superato in tre set 3-0 (25-23, 25-13, 25-15), riscattando la sconfitta contro la Germania, conquistando il pass per la fase successiva che opporrà la nostra nazionale all'Argentina.

Nell’altro incontro della pool D la Germania ha superato 3-0 (25-21, 25-20, 25-20) Taipei Cinese.

Gli azzurrini, dopo un primo set combattuto, hanno amministrato bene l’incontro tenendo sempre a debita distanza la formazione brasiliana.

Il primo set è stato contraddistinto da un certo equilibrio con entrambe le squadre determinate a non mollare. Nel finale, però, gli azzurri bravi a mantenere i nervi saldi hanno chiuso in proprio favore con il punteggio di (25-23). Senza storia, invece, i successivi due set in cui Recine e compagni hanno condotto senza particolari problemi archiviando di fatto il risultato.

Tra gli azzurri hanno chiuso in doppia cifra Lorenzo Sala con 16 punti, Lorenzo Cortesia con 13 punti e Francesco Recine con 10 punti messi a segno.

L’Italia tornerà in campo venerdì 4 agosto alle ore 11.30 (italiane) per affrontare l’Argentina nel match valevole l’accesso in semifinale.

IL TABELLINO-



ITALIA-BRASILE 3-0 (25-23, 25-13, 25-15)

ITALIA: Recine 10, Cortesia 13, Sala 16, Gardini 7, Vitelli 4, Porro 5, Catania (L). Magalini. N.e. Held, Pol, Salsi, Caneschi. All. Leoni

BRASILE: Adami 1, Ferreira Silva 8, Figueiredo 1, Krauchuk Esquivel 7, Goncalves 11, Guedes 5, Dos Santos (L). Oliveira 1, De Mattos, Lersch Da Silva. All. Elias Portes



DURATA SET: 26’, 23’, 24’ Tot: 73'





I GIRONI-

Pool A: Portogallo, Corea del Sud, Hong Kong, Polonia

Pool B: Repubblica Ceca, Argentina, India, Iran

Pool C: Giappone, Azerbaijan, Ucraina, Cina

Pool D: Germania, Italia, Taipei, Brasile

I RISULTATI DEGLI AZZURRI NELLA FASE A GIRONI-



Italia-Taipei 3-0 (25-15, 25-13, 25-16)

Germania-Italia 3-2 (25-20, 20-25, 23-25, 25-21, 15-13)



Italia-Brasile 3-0 (25-23, 25-13, 25-15)

QUARTI DI FINALE-

4 agosto ore 9 Polonia-Ucraina

4 agosto ore 9 Portogallo-Cina

4 agosto ore 11.30 Italia-Argentina

4 agosto ore 14 Iran-Germania

*orari di gioco italiani