Universiadi: riscatto delle azzurre con la Repubblica Ceca

CHENGDU (CINA)- Dopo la deludente prova di ieri contro la Polonia, che ci ha estromesso dalla corsa per le medaglie, la nazionale di Beltrami, impegnata nelle Universiadi di Chengdu in Cina, rialza la testa e batte 3-1 (24-26, 28-26, 25-20, 25-19) la Repubblica Ceca conquistando il diritto di giocare domani (ore 14.00) contro la Germania, che si è aggiudicata l’altra semifinale per il 5/8° posto contro Hong Kong, per 3-0 (25-14, 25-15, 25-15), per conquistare il quinto posto.