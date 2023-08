Universiadi: le azzurre chiudono al quinto posto

CHENGDU (CINA)- Con la vittoria sulla Germania per 3-2 (25-13, 22-25, 23-25, 25-22, 15-12), nella finale per il quinto posto, l'Italia femminile di Beltrami chiude la propria avventura nelle Universiadi di Chengdu in Cina con un bel piazzamento e diversi rimpianti per la sconfitta maturata dei quarti di finale contro la Polonia. Alle azzurre non sono bastate tre vittorie in quattro partite per salire sul podio.