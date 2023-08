Mondiali U 19 F: l'Italia

OSIJEK ( CROAZIA)- L'Under 19 femminile di Michele Fanni , che ieri si è arresa agli Usa nella semifinale dei Mondiali di categoria, stasera si è prontamente riscattata superando, dopo oltre due ore di battaglia, il Giappone per 3-2 (19-25, 25-14, 22-25, 25-23, 16-14), con doppia rimonta conquistando il terzo gradino del podio della rassegna iridata.

E' stata na partita intensa e combattuta, contro un avversario non arrendevole, al termine della quale è stata premiata la maggiore determinazione dell’Italia.

Al Giappone non sono bastati i 23 punti di Kasai e i 22 di Akimoto per avere la meglio sulle azzurrine. Miglior realizzatrice dell’Italia la schiacciatrice Lisa Esposito (20 punti, 1 ace, 3 muri). Oltre a lei, in doppia cifra anche l’azzurrina Nicole Piomboni (11 punti, 1 muro).

IL TABELLINO-

ITALIA-GIAPPONE 3-2 (19-25, 25-14, 22-25, 25-23, 16-14)

ITALIA: Batte 3, E. Esposito 5, Monaco 8, Adigwe 8, L. Esposito 20, Manfredini 9; Bardaro (L), Amoruso 1, Moroni 5, Piomboni 11. Ne: Coba, Atamah. All. Fanni.

GIAPPONE: Kumagai 1, Kasai 23, Ito 9, Akimoto 22, Omori 9, Kitagawa 5; Nishikawa (L) 1, Hidaka, Tashiro, Yamauchi. Ne: Ndigwe, Ino. All. Saegusa.

ARBITRI: Jurkovic Ksenija (CRO), Agnes Batkai-Katona (HUN)

DURATA SET: 26’, 23’, 30’, 30’, 21’

ITALIA: 6 a, 21 bs, 16 mv, 31 et

GIAPPONE: 10 a, 18 bs, 5 mv, 37 et

L'ALBO D'ORO-

1977 (San Paolo) - 1. Corea del Sud, 2. Cina, 3. Giappone

1981 (Città del Messico) – 1. Corea del Sud, 2. Perù, 3. Giappone

1985 (Milano) – 1. Cuba, 2. Giappone, 3. Cina

1987 (Seoul) – 1. Brasile, 2. Corea del Sud, 3. Cina

1989 (Lima) – 1. Brasile, 2. Cuba, 3. Giappone

1991 (Brno) – 1. U.R.S.S., 2. Brasile, 3. Giappone

1993 (Brasilia) – 1. Cuba, 2. Ucraina, 3. Sud Corea

1995 (Bangkok) – 1. Cina, 2. Brasile, 3. Russia

1997 (Danzica) – 1. Russia, 2. Italia, 3. Cina

1999 (Edmonton) – 1. Russia, 2. Brasile, 3. Sud Corea

2001 (Santo Domingo) – 1. Brasile, 2. Corea, 3. Cina

2003 (Thailandia) – 1. Brasile, 2. Cina, 3. Polonia

2005 (Ankara) – 1. Brasile, 2. Serbia Montenegro, 3. Cina

2007 (Nakhon Ratchasima) – 1. Brasile, 2. Cina, 3. Giappone

2009 (Baja California) – 1. Germania, 2. Rep. Dominicana, 3. Brasile

2011 (Lima) – 1. Italia, 2. Brasile, 3. Cina

2013 (Brno) – 1. Cina, 2. Giappone, 3. Brasile

2015 (Caguas) – 1. Repubblica Dominicana, 2. Brasile, 3. Italia

2017 (Boca del Rio e Cordoba) – 1. Cina, 2. Russia, 3. Giappone

2019 (Aguascalientes) – 1. Giappone, 2. Italia, 3. Russia

2021 (Rotterdam) – 1. Italia, 2. Serbia, 3. Russia

* da quest’anno è in vigore la nuova suddivisione per le categorie giovanili femminili

I RISULTATI E IL CALENDARIO-

Giovedì 10 agosto 2023 – Semifinali 1°-4° posto

Osijek (Croazia)

Turchia-Giappone 3-0 (25-16, 25-12, 25-19)

Italia-Stati Uniti 1-3 (18-25, 22-25, 25-20, 15-25)

Venerdì 11 agosto 2023 - Finali

Osijek (Croazia)

Finale 3° posto – Italia-Giappone 3-2 (19-25, 25-14, 22-25, 25-23, 16-14)

Finale 1°-2° posto – Stati Uniti-Turchia