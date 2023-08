Europei Femminili: domani a Monza Italia-Svizzera

MONZA- Dopo la convincente vittoria sulla Romania, nello splendido scenario dell'Arena di Verona della notte di ferragosto, è già tempo di tornare in campo. Domani alle 21.00 nell' Arena di Monza (in diretta tv su Rai 2, Rai Sport e Sky Sport Summer) le azzurre di Mazzanti scenderanno in campo per sfidare la Svizzera nel secondo incontro della Pool B dei Campionati Europei Femminili.

Capitan Sylla e compagne andranno a caccia della seconda vittoria consecutiva contro le elvetiche che all'esordio è stata sconfitta in cinque set dalla Bosnia ed Erzegovina. Intanto cresce l’attesa per la prima delle due sfide in Brianza delle azzurre con un’Arena che si preannuncia pronta a far festa.

I PROTAGONISTI-

Davide Mazzanti – « La partita di Verona è stata diversa da tutte le altre perché per la prima volta noi siamo stati la cornice di un qualcosa di straordinario. È stato emozionante, uno spettacolo nello spettacolo che ci porteremo dentro ai nostri ricordi e sono felice che tutte le ragazze siano scese in campo per godersi quello spettacolo. Adesso torniamo a giocare in un ambiente usuale, due partite consecutive da gestire anche dal punto di vista fisico. Credo che la mia valutazione circa quello che siamo e dovremo fare inizierà dalla partita di domani con la Svizzera ».

Alessia Orro – « A Verona è stata una serata magica – ha dichiarato la palleggiatrice azzurra - ci avevano detto che lo sport era vietato all’interno e che l’ultimo evento sportivo tenutosi lì fu una partita di volley 35 anni fa. È stato un qualcosa di storico che un giorno potrò raccontare ai miei nipoti perché posso affermare di aver preso parte a qualcosa di davvero pazzesco. Da domani giocheremo a Monza che è un po’ casa mia visto che sono qui da 4 anni. Sono felicissima di scendere in campo con la maglia della nazionale proprio qui. Adesso però dobbiamo studiare le avversarie bene anche se più in generale posso dire che dovremo essere concentrate soprattutto nell’esprimere al meglio il nostro gioco. L’obiettivo adesso è quello di crescere passo dopo passo per trovare, verso la fine, l’equilibrio giusto per mettere in campo tutto il nostro potenziale ».

Anna Danesi – « La partita di Verona è stata semplicemente unica. Credo che sia abbastanza normale che in tanti abbiano guardato più il contesto che la partita in sé. Voglio ancora una volta ringraziare chi ci ha dato la possibilità di scendere in campo all’Arena, un sentimento che va ben oltre la partita. Giocando in Italia tutto l’Europeo il pubblico sarà chiaramente l’ottavo uomo in campo mentre noi dovremo dare il 100% per crescere sia da un punto di vista fisico che tecnico senza disdegnare il divertimento in campo ».

RISULTATI E CALENDARIO COMPLETO DELLE AZZURRE-



Pool B in ITALIA



15/08 – Arena di Verona (Verona)

Italia-Romania 3-0 (25-19; 25-19; 25-15)

16/08 – Arena di Monza (Monza)

Svizzera-Bosnia ed Erzegovina 2-3 (25-15; 15-25; 25-23; 17-25; 15-17)

Bulgaria-Croazia 3-1 (23-25; 25-23; 25-20; 25-18)



17/8 – Arena di Monza (Monza)

ore 18: Bosnia ed Erzegovina-Bulgaria

ore 21: Romania-Croazia



18/8 – Arena di Monza (Monza)

ore 18: Bosnia ed Erzegovina-Croazia

ore 21: Italia-Svizzera – Rai 2, RAI SPORT, Sky Sport Summer



19/8 – Arena di Monza (Monza)

ore 18: Romania-Svizzera

ore 21: Bulgaria-Italia – Rai 2, RAI SPORT, Sky Sport Action

21/8 – PalaRuffini (Torino)

ore 18: Bosnia ed Erzegovina-Romania

ore 21: Croazia-Svizzera



22/8 – PalaRuffini (Torino)

ore 18: Bulgaria-Romania

ore 21: Italia-Bosnia ed Erzegovina – RAI 2, RAI SPORT, Sky Sport Summer



23/8 – PalaRuffini (Torino)

ore 18: Svizzera-Bulgaria

ore 21: Italia-Croazia - RAI 2, RAI SPORT, Sky Sport Summer

Ottavi di Finale: 26/27 agosto, Palazzo Wanny (FIRENZE)

Quarti di Finale: 29 agosto, Palazzo Wanny (FIRENZE)