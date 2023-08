Europei Femminili: l'Italia spazza via anche la Bulgaria

MONZA- Italia femminile sempre più convincente, davanti ai 3977 dell’Arena, supera di slancio anche l’ostacolo Bulgaria, formazione allenata da Lorenzo Micelli che alla vigilia era presentata come avversaria temibile ma che le azzurre hanno domato in tre set senza neanche spingere al massimo. Il 3-0 (25-16; 25-17; 25-13) è risultato importantissimo che mantiene le azzurre saldamente in testa nella Pool B. La nazionale, nella terza partita dell'Europeo, ha espresso una bella pallavolo, sfruttando le potenzialità di tutta la rosa. Bene il muro ed eccellente giornata di tutte le attaccanti, peculiarità che hanno reso tutto facile.

Mazzanti nell’occasione cambia il libero inserendo Parrocchiale al posto di Fersino, leggermente indisposta, mentre Egonu, accusa un leggero risentimento muscolare che la tiene fuori dalla partita. Per il resto in avvio la solita Italia con la diagonale Orro in regia e Antropova opposta, Lubian e Danesi al centro, Sylla e Pietrini di banda.

Dall’altra parte Micelli si affida a Barakova palleggiatrice e Marinova in diagonale, Paskova e Yordanova schiacciatrici, Saykova e Todorova centrali, e Pashkuleva libero.

Nel primo set il muro di Pietrini segna il primo break azzurro (3-1) ma la Bulgaria è avversario tosto, invasione di Pietrini e parità (3-3). Ancora un muro, stavolta di Sylla, ci porta avanti 7-4. Il set procede con la Bulgaria che difende molto e combatte su ogni pallone. Il Block azzurro funziona, stavolta è Lubian che mette le mani sulla rete (9-6). Primo ace firmato Antropova (11-7). Ancora un muro vincente di Orro e le azzurre volano via (12-7). Lubian imperversa sotto rete, ennesimo block e 13-7. La nazionale di Lorenzo Micelli non riesce a sostenere i ritmi delle ragazze di Mazzanti, si disunisce e commette qualche errore di troppo. L’Italia controlla la situazione. Con Egonu ai box, il consueto doppio cambio coinvolge Nwakalor e Bosio per Orro e Antropova. Un ace di Antropova ci regala il set ball. Sylla chiude, con un colpo perentorio, un set che ha visto l’Italia assoluta protagonista (25-16).

Il secondo set vede l’Italia sempre più in sella al match. L’inizio è subito colorato di azzurro (4-1). Due muri bulgari riportano le nostre avversarie ad un punto (5-4). Entra Squarcini al posto di Danesi e un contrattacco di Pietrini ristabilisce le distanze (7-4). Ancora il muro azzurro protagonista, Lubian va a segno (8-5). Pietrini sfrutta un errore della palleggiatrice bulgara e firma l’11-6. Squarcini resta in campo e si fa valere mettendo a segno due punti pesanti. Mazzanti concede spazio anche ad Omoruyi dando fiato a Pietrini. Ace di Sylla ed Italia a +8 (21-13). Micelli ferma prontamente il gioco ma cambia poco. E proprio Omoruyi che ci porta al set point che Squarcini realizza regalandoci anche il secondo set (25-17).

Squarcini ancora in campo per Danesi nel terzo parziale. Parte bene la Bulgaria (1-3) ma due giocate di Antropova, un muro ed un colpo nei tre metri, ci portano di nuovo avanti (5-4). Una serie di Omoruyi in battuta (con un ace) scava un importante solco (11-6) che profuma tanto di break decisivo. In battuta va Antropova, altra serie mostruosa con due ace e Italia a +10 (18-8). Finale in discesa. Omoruyi, si proprio la giovane schiacciatrice lanciata da Mazzanti, firma il punto finale (25-13) che sancisce il nettissimo 3-0 finale.

Domattina il gruppo azzurro si trasferirà a Torino dove, al PalaRuffini, il 22 e il 23 agosto, si chiuderà la fase a gironi dell’Europeo contro Bosnia ed Erzegovina e Croazia.

I PROTAGONISTI-

Davide Mazzanti (Allenatore Italia) – « Credo che siamo cresciuti nella partita siamo cresciuti in attacco anche se in muro difesa non ho ancora visto l’ordine che vorrei. In contrattacco abbiamo giocato bene, abbiamo scelto bene i colpi. Credo che in questo abbiamo fatto un piccolo step migliorando alcune delle cose che non andavano. Abbiamo lavorato per avere questo gruppo con tutte disponibili e quando serve qualcosa io devo avere coraggio di dare spazio a tutte e le ragazze, a loro volta, devono avere coraggio nel fare quello che serve per vincere. Faccio i complimenti alla squadra perché stasera ho avvertito tanti segnali positivi ».

Loveth Omoruyi (Italia)– « Noi ci aspettiamo di dare continuità al lavoro che stiamo facendo. Oggi sono molto felice perché per la prima volta sono riuscita a dare il mio contributo a questa squadra. Sono entrata in un momento in cui la partita era indirizzata, coach e compagne hanno avuto grande fiducia in me. Ci aiutiamo sempre e poi giocare in questa atmosfera mi rende ancor più felice. Questo gruppo è coeso, lavoriamo insieme da due mesi e credo che questo si veda quando entriamo in campo e giochiamo da squadra ».

Federica Squarcini (Italia)– « Ci siamo, senza dubbio sono felicissima per aver potuto dare un contributo. Ho sentito grande energia in campo sia quando ero fuori che quando poi sono entrata. Chiaramente da dentro è stato ancor più bello perché quando giochiamo così ci divertiamo e divertiamo il pubblico. In campo ci aiutiamo e seguiamo quello che il coach ci chiede anche se dobbiamo ancora lavorare tanto. Adesso ci godiamo questa vittoria e dal punto di vista personale ho negli occhi ancora tante emozioni da smaltire ».

IL TABELLINO-

ITALIA-BULGARIA 3-0 (25-16, 25-17, 25-13)

ITALIA: Sylla 14, Lubian 8, Orro, Pietrini 8, Danesi 3, Antropova 15, Parrocchiale (L). Bosio, Nwakalor 2, Squarcini 5, Omoruyi 6. N.e. Degradi, Fersino, Egonu. All. Mazzanti.

BULGARIA: Saykova 2, Marinova 7, Yordanova 8, Todorova 3, Barakova 2, Paskova-Kaneva 2, Pashkuleva (L). Rachkovska 1, Bacheva 3, Krivoshiiska 1, Shapazova, Nikolova 1. N.e. Stanchulova, Karabasheva. All. Micelli

ARBITRI: Michail Koutsoulas, Maria Rodriguez Machin.

Durata Set: 24', 26', 23'. Tot: 73’

Italia: 6 a, 13 bs, 10 m, 19 et.

Bulgaria: 3 a, 5 bs, 3 m, 14 et.

RISULTATI E CALENDARIO COMPLETO DELLE AZZURRE-



Pool B in ITALIA



15/08 – Arena di Verona (Verona)

Italia-Romania 3-0 (25-19; 25-19; 25-15)

16/08 – Arena di Monza (Monza)

Svizzera-Bosnia ed Erzegovina 2-3 (25-15; 15-25; 25-23; 17-25; 15-17)

Bulgaria-Croazia 3-1 (23-25; 25-23; 25-20; 25-18)



17/8 – Arena di Monza (Monza)

Bosnia ed Erzegovina-Bulgaria 1-3 (20-25; 19-25; 25-19; 18-25)

Romania-Croazia 3-1 (25-22; 25-21; 23-25; 25-19)



18/8 – Arena di Monza (Monza)

Bosnia ed Erzegovina-Croazia 3-2 (19-25; 25-18; 20-25; 26-24; 15-6)

Italia-Svizzera 3-0 (25-14; 25-19; 25-13)



19/8 – Arena di Monza (Monza)

Romania-Svizzera 2-3 (21-25; 25-18; 25-27; 25-19; 9-15)

Italia-Bulgaria 3-0 (25-16; 25-17; 25-13)

21/8 – PalaRuffini (Torino)

ore 18: Bosnia ed Erzegovina-Romania

ore 21: Croazia-Svizzera



22/8 – PalaRuffini (Torino)

ore 18:00: Bulgaria-Romania

ore 21: Italia-Bosnia ed Erzegovina – RAI 2, RAI SPORT, Sky Sport Summer



23/8 – PalaRuffini (Torino)

ore 18: Svizzera-Bulgaria

ore 21: Italia-Croazia - RAI 2, RAI SPORT, Sky Sport Summer

Ottavi di Finale: 26/27 agosto, Palazzo Wanny (FIRENZE)

Quarti di Finale: 29 agosto, Palazzo Wanny (FIRENZE)

LA CLASSIFICA DELLA POOL B-

Italia 3V (9 punti), Bulgaria 2V (6 punti), Bosnia ed Erzegovina 2V (4 punti), Romania 1V (4 punti), Svizzera 1V (3 punti), Croazia 0V (1 punti).

Risultati di Pool A-C-D



Pool A (Belgio, Gent)

Ucraina-Ungheria 3-0 (25-17; 26-24; 25-17)

Slovenia-Belgio 1-3 (18-25; 20-25; 25-21; 32-34)

Pool C (Germania, Dusseldorf)

Svezia-Grecia 1-3 (23-25; 25-19; 25-27; 22-25)

Azerbaigian-Germania 1-3 (13-25; 22-25; 25-12; 14-25)

Pool D (Estonia, Tallinn)

Slovacchia-Spagna 3-0 (25-17; 26-24; 25-19)

Estonia-Finlandia 2-3 (25-21; 20-25; 25-23; 20-25; 13-15)