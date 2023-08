Gli azzurri del sitting volley in stage a Tirrenia

TIRRENIA (PISA)- Allenamento congiunto per le nazionali maschile e femminile di sitting volley che, agli ordini dei tecnici Alireza Moameri e Amauri Ribeiro si ritroveranno a Tirrenia, in provincia di Pisa da venerdì 8 settembre si ritroverà a Tirrenia (PI) per un collegiale che terminerà domenica 10 settembre.