Europei Maschili: L' Italia a punteggio pieno, superata la Svizzera

ANCONA- Nella quarta partita del suo Europeo l'Italia, dopo aver battuto l'ostica Serbia gli azzurri tornano in campo, in un Pala Ruffini di Ancona gremito da 4036 spettatori, contro la Svizzera, avversaria certamente abbordabile ma da affrontare sempre con la massima concentrazione. Compito assolto con relativa facilità dagli azzurri che si impongono con il quarto 3-0 di fila (25-19; 25-23; 25-15) con qualche sofferenza di troppo nel secondo set ma con la tranquillità della grande squadra. De Giorgi ha approfittato dell’occasione per far esordire Leandro Mosca e Giovanni Sanguinetti concedendo un turno di riposo a Galassi e Russo. I due giovani centrali hanno risposto ‘presente’ dando le risposte volute dal CT azzurro, saranno due armi in più in vista delle prossime sfide. Nel finale si è rivisto in campo Alessandro Bovolenta. L’Italia c’è, anche in panchina.

De Giorgi approfitta del match relativamente facile per provare nuove soluzioni. In campo all’inizio del match Giannelli in regia, Romanò in diagonale, Mosca e Sanguinetti in posto 3, Michieletto e Lavia di banda, Balaso libero.

Si parte con un muro di Romanò e con un errore degli svizzeri che ci portano subito sul (2-0) ma una ricezione sbagliata di Lavia su servizio di Harksen rimette subito la sfida in parità (2-2). Leandro Mosca rompe il ghiaccio con una conclusone dal centro (5-2). Lo segue a ruota Giovanni Sanguinetti che scrive il suo nome nel tabellino (8-5). La Svizzera però non molla e si riporta sotto (11-11) complici due erroracci azzurri. Botta di Romanò e torniamo avanti di due (14-12). Muro di Sanguinetti (terzo punto per il ventitreenne bolognese) e 15-12. Romanò esplode dai 9 metri, muro di Lavia, colpo vincente dello stesso Romanò e l’Italia prende il volo (18-12). Gestiamo bene il finale di set. Set point firmato da un muro di Leandro Mosca (davvero positivo il suo esordio) (24-18). Chiudiamo in scioltezza (25-19).

Secondo set con in campo lo stesso 6+1 di inizio partita. Subito 2-0 siglato da Michieletto. Romanò e Lavia (murone) allargano la forbice (6-2). Block di Harksen e la Svizzera torna in partita (6-5). Romanò continua ad imperversare dalle bande (10-7). Ace del capitano Simone Giannelli (12-8). Michieletto sfrutta una ricezione imprecisa (20-15). Difesa strepitosa di Balaso, conclusione vincente dal centro di Mosca (22-17). Con Jukic-Sunaric in battuta la Svizzera si riavvicina (22-20). L’Italia cala al servizio e gli uomini di Motta ne approfittano. Lavia ci toglie le castagne dal fuoco e ci porta al set point (24-21). La Svizzera lotta e ne annulla due (24-23). De Giorgi chiama time out richiamando l’attenzione sul servizio avversario. Stavolta di Migge finisce in rete (25-23), ma non è stata una passeggiata, l’Italia ha bisogno di maggiore continuità.

All’inizio terzo parziale probabilmente fanno effetto le strigliate di De Giorgi. Mosca firma il 2-0 poi 3-0 con un errore degli svizzeri e 4-0 con un ace chirurgico di Giannelli. Italia sul velluto, la Svizzera ha dato il meglio di se stessa nel set precedente (8-3). Ancora Sanguinetti sugli scudi (11-5). Subiamo il servizio potente della formazione di Motta che si riavvicina (14-11). L’ace di Romanò ci restituisce tranquillità (17-12). E’ Lavia che sigla un altro servizio vincente e ci porta sul 20-13. Poi Michieletto (21-13). Sentiamo profumo di vittoria e De Giorgi rimette in campo Alessandro Bovolenta. Due punti di capitan Giannelli con tocchi di seconda (23-15). Contrattacco di Michieletto e nove match point da capitalizzare (24-15). Ne basta uno è lo stesso Michieletto che chiude i conti (25-15).