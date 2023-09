Qualificazioni Olimpiche: Mazzanti convoca Giulia Gennari

CAVALESE (TRENTO)- In vista del torneo di Qualificazione Olimpica, che si svolgerà a Lodz in Polonia dal 16 al 24 settembre, il tecnico della nazionale femminile ha cvonvocato nel ritiro di Cavalese, dove il gruppo azzurro si sta allenando in questi giorni, la palleggiatrice del Volley Bergamo 1991 Giulia Gennari che sta già lavotando con il resto della squadra.