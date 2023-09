CAVALESE (TRENTO)- La regista azzurra Alessia Orro non partirà insieme alla nazionale di Mazzanti per la Polonia dove si giocheranno le qualificazioni per le Olimpiadi di Parigi. Nonostante gli accertamenti neurologici clinici e strumentali siano risultati negativi, i postumi di un trauma cranico subito durante la finale 3°-4° posto dell'ultimo Europeo femminile hanno consigliato alla giocatrice di fermarsi. Al suo posto partirà per Lodz Gennari.