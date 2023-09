Europei Maschili: boom di ascolti TV per Italia-Francia

ROMA- Contiuano a crescere in maniera esponenziale gli ascolti TV per le dirette della nazionale di pallavolo, di pari passo con l'avvicinarsi della Finale di sabato alle 21.15 al Palaeur. La diretta di Rai 2 della semifinale Italia-Francia ha sfondato abbondantemente il muro dei tre milioni di telespettatori, con uno share del 16,2%. Sulle reti SKY picco di 522.000 contatti con una media di 399.000 telespettatori e uno share del 2,1%. Sale l’entusiasmo intorno agli azzurri con un PalaEur che si preannuncia gremito in ogni ordine di posto e i canali RAI e SKY pronti a raccontare l’atto conclusivo del Campionato Europeo. La Finale tra Italia e Polonia sarà trasmessa domani dalle 21 su RAI 1, su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.