Qualificazioni Olimpiche: l'Italia sfida la Corea del Sud

LODZ (POLONIA)- Parte l'avventura della nazionale di Davide Mazzanti nel torneo che qualificherà due formazioni alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. Nel gruppo delle 14, rispetto all'Europeo, mancheranno Egonu ed Orro, ma, dopo il periodo di allenamento a Cavalese, la squadra sembra aver ritrovato compattezza ed è pronto per giocarsi in pieno le sue carte. L'esordio è fissato per domani sera all' Atlas Arena di Lodz alle 20.45.