Volley, Italia-Polonia: una sfida sul tetto del mondo

TORINO - Uno scontro in cima la mondo. Questa sera al PalaEur, ore 21 diretta Rai 1 e Sky Sport Uno, Italia e Polonia giocano per il titolo europeo. Per gli azzurri si tratterebbe di un bis dopo il titolo del 2021, per la Polonia sarebbe l’occasione giusta per vendicare la sconfitta casalinga nella finale dei Mondiali della scorsa stagione.