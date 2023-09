Italia-Polonia vista in TV da 4500000 telespettatori

ROMA- Ancora ascolti da record per la nazionale italiana di pallavolo che in occasione della Finale con la Polonia di ieri ha sfondato il muro di 4500000 telespettatori. Sono stati in 4.173.000 sintonizzati su RAI 1 per l’atto conclusivo dell’Europeo maschile di volley ieri sera con uno share del 25,3%, che aggiunti ai 417.000 collegati sui canali SKY. Un dato importante che conferma il grande interesse intorno a questa nazionale in continua crescita. Alla Finale ha assistito al PalaEur anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.