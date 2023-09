Qualificazioni Olimpiche: gli Usa battono le azzurre

Per la delicata sfida con gli Usa, Mazzanti sceglie l’Italia vista nelle prime due sfide del Pre-Olimpico: Bosio in regia con Antropova in diagonale, Sylla e Pietrini schiacciatrici, Lubian e Danesi al centro, con Fersino libero. Kiraly risponde con la diagonale Carlini-Thompson, Robinson e Larson martelli-ricettori, Rettke e Ogbogu al centro, e Wong-Orantes libero. Avvio di match combattuto ed equilibrato: Thompson apre le danze seguita da Antropova, Robinson, Sylla, Larson e Pietrini (8-8). Qualche sbavatura in ricezione delle azzurre consente a Thompson e compagne di scavare il primo significativo solco del set (13-18) costringendo Mazzanti al timeout. Neanche il doppio cambio (Nwakalor-Gennari per Bosio-Antropova) sortisce l’effetto sperato con un’Italia che non riesce a frenare le giocate di Thompson, Robinson e Larson brave a portare il team statunitense sul +6 (14-20). Le azzurre provano a reagire grazie anche all’ingresso in campo di una frizzante Villani (per dar fiato nel finale di set a Pietrini) e a qualche guizzo di capitan Sylla (18-21). La rimonta azzurra si infrange però sulle giocate di Thompson e sull’invasione (di piede) finale con cui Lubian concede il primo parziale agli Usa (19-25). L’inerzia del match non cambia in avvio di secondo set: Antropova apre le danze ma Thompson, Robinson e Larson portano subito gli Usa sul 1-3. Pietrini suona la riscossa mentre inizia a salire di colpi Antropova. L’opposta azzurra prima piazza un gran colpo in diagonale e poi si presenta al servizio sul (6-6) spianando la strada all’allungo azzurro con Lubian in grande spolvero a muro e in attacco (14-9). I timeout di Kiraly non frenano l’impeto di Sylla e compagne che nonostante gli sforzi di Robinson e Larson, volano sul 20-17. Due murate ai danni di Villani e Antropova riportano gli Usa sotto di 2 (21-19) ma prima Danesi e poi un errore al servizio di Ogbogu (sul 23-22) offrono ad Antropova la chance di chiudere il set con un blockout di prepotenza (25-23). Lo spartito del match torna nelle mani di Thompson e compagne nelle prime fasi del terzo game con Robinson, Larson e la stessa Thompson autrici del forcing a stelle a strisce che costringe l’Italia ad inseguire 4-8. Le azzurre però non mollano trovando con Villani, Antropova e Sylla la forza per riagganciare gli Usa sul 12-12. Poi però le americane riescono a riprendere un break di vantaggio (colpo di classe di Robinson) difeso con le unghie e con i denti dagli assalti di Antropova e Sylla fino al 17-19. Poi però un paio di sbavature offensive vengono pagate a caro prezzo dalle azzurre costrette alla resa quando Kiraly trova in Plummer (per Larson) la risposta giusta per chiudere il terzo parziale 21-25 (con attacco decisivo di Thompson). Un botta e risposta Danesi-Thompson-Villani apre il terzo set che poi vede gli Usa provare la fuga con Plummer, Thompson e Robinson. Capitan Sylla si incarica però di tenere in scia le azzurre che con Gennari in campo per Bosio riprendono contatto (10-10). Lo sforzo però non trova seguito quando Thompson, Rettke e Plummer piazzano il break del quasi ko che porta le statunitensi sul 13-19. Mazzanti rimette dentro Bosio e si gioca la carta Degradi per Villani ma niente cambia. Gli Stati Uniti chiudono il match con un perentorio 18-25 e volano in testa alla Pool C ad un passo dalla qualificazione a Parigi 2024.

I PROTAGONISTI-

Davide Mazzanti (Allenatore Italia) – « Ci abbiamo provato a tenere il loro passo – ha analizzato il CT azzurro – ma poi abbiamo commesso tanti errori. Nel secondo set abbiamo spinto al servizio e trovato un buon ritmo a cui però non siamo riuscite a dar seguito soffrendo e non poco le loro giocate tattiche. Situazioni che molto probabilmente ritroveremo anche domani contro la Germania e su cui dovremo prestare molta più attenzione. Però credo che si sia vista una buona qualità in attacco a cui nelle ultime due partite dovremo essere bravi ad associare maggiore continuità. Adesso non è il momento di fare conti, dobbiamo essere concentrati a giocare nel miglior modo possibile le ultime due partite per chiudere nel migliore dei modi questo torneo ».

Anna Danesi (Italia)–« Il torneo ci costringe a guardare già a domani, e forse è un qualcosa di positivo – ha ammesso la centrale azzurra, Anna Danesi -. Abbiamo affrontato una grande squadra che ci ha reso molto complicata la prestazione. Forse siamo state poco reattive e dentro la partita chiaramente anche per merito del loro gioco che stasera è stato quasi perfetto. Il loro gioco non ci ha fatto esprimere come al solito e siamo state più spente in campo. Sarebbe stato meglio strappargli un punticino nella sconfitta, ma spero che quel set vinto facendo vedere buone cose, possa ripagare degli sforzi fin qui fatti ».

IL TABELLINO-

ITALIA-USA 1-3 (19-25; 25-23; 21-25; 18-25)

ITALIA: Antropova 20, Sylla 16, Lubian 8, Bosio, Pietrini 5, Danesi 7, Fersino (L). Villani 10, Degradi 1, Nwakalor S. 1, Squarcini, Gennari. N.e: Parrocchiale e Nwakalor L. All. Mazzanti

USA: Carlini 2, Robinson 14, Ogbogu 7, Thompson 24, Larson 7, Rettke 8, Wong Orates (L). Plummer 11, Frantti. N.e: Drews, Washington, Skinner, Evans, Hentz. All. Kiraly

ARBITRI: Angela Grass (BRA) e Wim Cambre (BEL).

Durata: 25’, 27’, 25’, 25’. Tot: 102’

Italia: 2 a, 11 bs, 9 m, 24 et.

Usa: 2 a, 8 bs, 9 m, 16 et.

CALENDARIO COMPLETO E RISULTATI POOL C DEL PRE-OLIMPICO FEMMINILE 2023-



Pool C (Lodz, Polonia)

Usa-Colombia 3-0 (25-12; 25-12; 25-13)

Germania-Thailandia 3-0 (25-22; 25-22; 25-20)

Polonia-Slovenia



Italia-Corea del Sud 3-0 (25-11; 25-20; 25-17)

Germania-Colombia 3-1 (23-25; 28-26; 25-19; 25-14)

Usa-Thailandia 3-0 (25-13; 25-16; 25-18)

Polonia-Corea del Sud 3-1 (25-22; 24-26; 25-21; 25-9)



Italia-Slovenia 3-0 (25-15; 25-15; 25-17)

Germania-Corea del Sud 3-2 (25-13; 25-21; 23-25; 22-25; 15-7)



Italia-Thailandia 3-1 (25-19; 21-25; 25-22; 25-18)

Polonia-Colombia 3-0 (25-21; 25-21; 20-25; 25-13)

Usa-Slovenia 3-1 (25-13; 25-13; 20-25; 25-13)



Italia-Colombia 3-0 (25-15; 25-20; 25-20)

Usa-Corea del Sud 3-1 (20-25; 25-17; 25-19; 25-17)

Polonia-Thailandia 2-3 (18-25; 25-7; 22-25; 25-23; 12-15)

Germania-Slovenia 3-2 (17-25; 25-21; 19-25; 25-16; 15-12)

Colombia-Corea del Sud 3-2 (25-12; 14-25; 20-25; 25-20; 15-9)

Thailandia-Slovenia 3-0 (25-21; 25-23; 25-18)

Polonia-Germania 3-2 (20-25; 27-25; 25-21; 22-25; 15-12)



Italia-Usa 1-3 (19-25; 25-23; 21-25; 18-25)

23/09 ore 11:30 Colombia-Slovenia

23/09 ore 14:30 Thailandia-Corea del Sud

23/09 ore 17:30 Polonia-Usa



23/09 ore 20:45 Italia-Germania (Sky Sport Max)

24/09 ore 11:30 Corea del Sud-Slovenia

24/09 ore 14:30 Thailandia-Colombia

24/09 ore 17:30 Usa-Germania



24/09 ore 20:30 Italia-Polonia (Sky Sport 1)

LA CLASSIFICA DELLA POOL C-

Usa 5V (15 punti), Italia 4V (12 punti), Polonia 4V (12 punti), Germania 4V (10 punti), Thailandia 2V (5 punti), Colombia 1V (2 punti), Corea del Sud 0V (2 punti), Slovenia 0V (1 punti).