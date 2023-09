Qualificazioni Olimpiche: L'Italia batte Germania e domani si gioca tutto

Lo starting six scelto da Mazzanti per lanciare l’assalto alla Germania vede Bosio in palleggio, Antropova opposto, Pietrini (ancora alle prese con i pustumi dell’influenza) e Sylla schiaccitrici, Danesi-Lubian al centro, e Fersino libero. Coach Heynen risponde con la diagonale Kastner-Alsmeier, Stigrot ed Emonts schiacciatrici, Weitzel e Scholzel al centro, e capitan Pogany libero. Pronti via le azzurre imprimono il giusto ritmo al match: Sylla mette giù il primo pallone mentre Antropova prende una murata prima di chiudere due colpi e iniziare a colpire dal servizio per l’allungo Italia (7-3). Il buon momento dell’Italia, guidata in attacco da Sylla ed Antropova, produce un 16-9 che costringe Heynen a giocarsi i timeout e i primi cambi. Le azzurre respingono i tentativi di rimonta capeggiati da Drewniok e Scholzel e grazie ad una Sylla particolarmente continua e la prepotenza in attacco di Antropova, chiude il primo set 25-20. L’inerzia resta saldamente nelle mani di Sylla e compagne anche nel secondo parziale aperto da una giocata sottorete di Scholzel dopo ricezione balbettante di Pietrini. Un momento da cui scaturisce un 7-0 di parziale firmato da Antropova (1 attacco e 2 muri), Sylla (2 attacchi), e Pietrini (bell’attacco in pipe). La reazione tedesca è affidata a Stigrot (suo un ace) e alle giocate al centro di un’ottima Scholzel. L’Italia risponde con un ace di Lubian e la solita sicurezza offensiva di Antropova (14-9). Sul più bello però le azzurre perdono sicurezza in ricezione e calano in attacco mentre dall’altra parte cresce l’apporto offensivo del trio Stigrot-Alseimer-Scholzel. Gli ingressi di Villani (per Pietrini) e di Parrocchiale (in ricezione per Sylla) non riesce immediatamente a frenare il momento della Germania che piazza il sorpasso sul 19-20 (murata Antropova da Alsmeier). L’Italia però ha il merito di ritrovarsi al momento giusto e con Antropova in attacco e due muri di Danesi (di cui uno decisivo) chiude il secondo set 25-22. Stigrot si carica le sue in avvio di terzo set supportata dalla solita Scholzel per l’1-3 Germania. L’Italia resta in scia e con Antropova, Pietrini e Sylla ricuce il gap (5-5). Sul 9-8 Lubian prova a colpire a botta sicura sottorete ma prende una murata festeggiata in maniera troppo provocatoria da Witzel. La centrale azzurra incassa e risponde con un turno al servizio semplicemente da applausi che consente alle italiane di volare sul 14-9. Sylla esce per un colpo all’occhio subito da Antropova su un tentativo di difesa ma l’Italia continua a spingere con Antropova e Pietrini tenendo 5 importantissime lunghezze di vantaggio (19-14). Vantaggio che diventa di 6 punti quando al servizio si presenta Antropova (20-14) per dare il là allo scatto finale delle azzurre (1 puto anche su difesa di Fersino) verso un successo che elimina la Germania e rinvia ogni verdetto di qualificazione tra Italia e Polonia allo scontro diretto dell’ultima giornata.

IL TABELLINO- ITALIA-GERMANIA 3-0 (25-20; 25-22; 25-15)

ITALIA- Sylla 12, Lubian 10, Bosio 1, Pietrini 8, Danesi 6, Antropova 24, Fersino (L). Villani 4, Parrocchiale. N.e: Degradi, Nwakalor S., Nwakalor L., Squarcini, Gennari. All. Mazzanti GERMANIA- Emonts 1, Weitzel 7, Stigrot 18, Alsmeier 9, Scholzel 9, Kastner 1, Pogany (L). Stautz, Drewniok 2, Straube S. N.e: Cesar, Cekulaev, Strubbe, Maase. All. Heynen ARBITRI:Erdal Akinci (TUR) e Noemi Rene Karina (ARG). Durata: 25’, 25’, 20’. Tot: 70' Italia: 8 a, 5 bs, 9 m, 11 et. Germania: 2 a, 5 bs, 6 m, 17 et.