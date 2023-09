Manfredi: "Velasco una delle cinque o sei ipotesi per sostituire Mazzanti"

ROMA - Si fa sempre più concreta l’ipotesi che Julio Velasco torni a guidare la nazionale femminile, dopo 27 anni. Il CT della ‘generazione di fenomeni’, che ha comunque un contratto di tre anni con Busto Arsizio, è l’ipotesi più calda per la sostituzione di Davide Mazzanti . Lo ha confermato in un’intervista ai microfoni di Sky il presidente Federale Giuseppe Manfredi anche se non ha escluso altre soluzioni.

Le parole di Giuseppe Manfredi

« Velasco è una delle cinque o sei ipotesi che stiamo valutando. Dobbiamo ammettere che è stata una stagione deludente, serve capire come tornare subito in carreggiata-ha dichiarato Manfredi-Dopo l’Europeo non era il caso di cambiare perché non avevamo il tempo, vista l’imminenza delle qualificazioni olimpiche. Per quel che concerne il ritorno in squadra di alcune big sarà il nuovo allenatore a decidere ».