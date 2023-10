Qualificazioni Olimpiche: Cuba affonda i sogni azzurri

RIO DE JANEIRO (BRASILE)- Una brutta Italia, in linea con quella vista contro la Germania, si arrende a Cuba per 1-3 (22-25; 25-21; 25-27; 27-29) e vede allontanarsi, in maniera probabilmente irrimediabile, la possibilità di qualificarsi per Parigi 2024 al termine del torneo che si sta giocando a Rio De Janeiro. La nazionale di De Giorgi stasera ha subito il gioco aggressivo ed i muri dei caraibici che hanno sempre disinnescato i nostri attaccanti, che non hanno reso al meglio delle loro possibilità. Gli azzurri sono apparsi collettivamente stanchi ed imprecisi e a nulla sono valsi i cambi effettuati dal tecnico azzurro per cambiare l'inerzia di una partita che Yant e compagni hanno vinto meritatamente.