Europei di Sitting Volley: l'Italia travolge anche la Croazia

Nel match di questa sera, che ha chiuso un’altra giornata di gare all’insegna della sportività e dell’inclusione, le azzurre hanno dominato in tutti i set le avversarie che non hanno potuto far altro che arrendersi sotto i colpi di Bosio e compagne. L’Italia grazie a questo secondo successo occupa la momentanea prima posizione nella pool A.

Le migliori marcatrici tra le fila italiane sono state Aringhieri (15 punti) e Bosio (11 punti).

Domani terzo match della prima fase alle ore 19 contro la Germania.

Nel primo set l’Italia parte lanciata e anche grazie ad un ottimo turno in battuta si porta avanti e fa subito il vuoto tra sé e le avversarie (11-0). Il forcing delle azzurre prosegue implacabile e in 10 minuti chiudono il set in proprio favore con il punteggio di (25-4).

Al rientro in campo è ancora l’Italia a dettare il ritmo (5-1) e imporre alla Croazia il proprio gioco. La Croazia non riesce a trovare delle contromisure all’attacco delle azzurre che incrementano il proprio vantaggio fino al definitivo (25-7).

Più equilibrato l’avvio del terzo parziale con le Croata che si portano subito in vantaggio (3-1). Le azzurre, però, ci mettono poco a tornare in carreggiata e anche grazie ad un ottimo turno in battuta del capitano Bosio operano il sorpasso e si spingono sul + 6 (11-5). Il finale è tutto a tinte azzurre con le italiane che procedono senza flessioni fino al conclusivo (25-9).

I PROTAGONISTI-

Elisa Spediacci (Italia)-« E’ stata una bella partita contro la Croazia. Siamo ovviamente soddisfatte del risultato e della vittoria che abbiamo ottenuto. In ogni gara cerchiamo di migliorare e limare alcune cose che non vanno. Oggi siamo state particolarmente efficaci in battuta e abbiamo dimostrato che in questo fondamentale siamo molto brave. Da ora in avanti il livello si alzerà e domani affronteremo la Germania che è sicuramente una squadra più forte di quelle che abbiamo affrontato finora.Per quanto riguarda l’emozione di giocare in casa posso dire che provo tanta gioia e felicità anche perché ci sono tutte le nostre persone care a sostenerci e questo ci dà ancora maggiore forza e voglia di fare bene in questo europeo ».

IL TABELLINO-



ITALIA-CROAZIA 3-0 (25-4, 25-7, 25-9)

ITALIA: Battaglia 2, Ceccatelli 7, Bellandi 9, Bosio 11, Pedrelli 10, Aringhieri 15, Biasi (L). Cirelli 2, Barigelli 2, Desini 2, Spediacci. N.e. Moggio. All. Ribeiro.

CROAZIA: Rosic 3, Spoljaric, Rimac 1, Drobnjakovic 1, Giba 5, Soldo, Bulj, Hergotic, Uskok. All. Jolic.

ARBITRI: Le Balc’h, Kuzmanovic

DURATA SET: 10’, 9’, 13’ Tot: 32’

ITALIA: 32 a, 6 bs, 7mv, 10 et

CROAZIA: 5°, 2 bs, 1 mv, 15 et

IL CALENDARIO E RISULTATI DEI CAMPIONATI EUROPEI FEMMINILI-

Pool A: Italia, Germania, Ungheria, Croazia, Turchia.

Pool B: Slovenia, Ucraina, Francia, Polonia, Gran Bretagna.

Lunedì 9 ottobre 2023

Pool A – Germania-Croazia 3-0 (25-8, 25-3, 25-8)

Pool B – Ucraina-Polonia 3-0 (27-25, 25-16, 25-15)

Pool B – Slovenia-Gran Bretagna 3-0 (25-12, 25-5, 25-11)

Pool A – Italia-Turchia 3-0 (25-2, 25-6, 25-5)

Martedì 10 ottobre 2023

Pool B – Ucraina-Francia 3-0 (25-4, 25-11, 25-15)

Pool A – Germania-Ungheria 3-0 (25-11, 25-11, 25-11)

Pool B – Slovenia-Polonia 3-0 (25-21, 25-20, 25-19)

Pool A – Italia-Croazia 3-0 (25-4, 25-7, 25-9)

Mercoledì 11 ottobre 2023

Ore 9.30 – Pool B – Gran Bretagna-Francia

Ore 12.00 – Pool A – Turchia-Ungheria

Ore 16.00 – Pool B – Slovenia-Ucraina

Ore 19.00 – Pool A – Italia-Germania

Giovedì 12 ottobre 2023

Ore 9.15 – Pool A – Ungheria-Croazia

Ore 9.30 – Pool B – Francia-Polonia

Ore 11.45 – Pool B – Ucraina-Gran Bretagna

Ore 12.00 – Pool A – Germania-Turchia

Ore 18.15 – Pool B – Francia-Slovenia

Ore 19.00 – Pool A – Ungheria-Italia

Venerdì 13 ottobre 2023

Ore 9.15 – Pool B – Polonia-Gran Bretagna

Ore 9.30 – Pool A – Croazia-Turchia

Quarti di finale

Ore 16.00 – QF1– A3-B2

Ore 18.00 – QF2 – A2-B3

Ore 18.15 – QF3 – A1-B4

Ore 18.30 – QF4 – A4-B1

Sabato 14 ottobre 2023

Ore 9.30 e ore 12.00 – Semifinali 5°-8° posto

Ore 15.30 – Finale 9°-10° posto

Ore 15.45 e ore 16.00 – Semifinali 1°-4° posto

Domenica 15 ottobre 2023

Ore 9.00 – Finale 7°-8° posto

Ore 11.00 – Finale 5°-6° posto

Ore 12.00 – Finale 3°-4° posto

Ore 15.00 – Finale 1°-2° posto