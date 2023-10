Europei di Sitting: gli azzurri ko anche contro la Polonia

CAORLE (VENEZIA)- Secondo ko consecutivo per la nazionale maschile di sitting volley nel campionato Europeo in corso di svolgimento a Caorle in provincia di Venezia. Dopo la sconfitta con la Croazia di ieri gli azzurri si sono arresi questa mattina 3-0 (25-18, 25-15, 25-14) alla Polonia. L'occasione di rifarsi per i ragazzi di Alireza Moameri già oggi pomeriggio nella sfida che li opporrà alla Slovenia. Arrivati a questo punto, per andare avanti nel torneo, saranno fondamentali per gli azzurri le prossime due sfide; quella di oggi e quella di domani allo stesso orario contro i campioni in carica della Bosnia ed Erzegovina. Un successo in queste due gare garantirebbe all’Italia un posto nei quarti di finale della rassegna continentale.