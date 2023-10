Europei di Sitting Volley: per l'Italia terzo successo contro la Germania

CAORLE (VENEZIA)- Ancora super Italia Femminile nell' Europeo di sitting volley in corso di svolgimento a Caorle. Stasera l'Italia ha collezionato il terzo 3-0 (25-21, 25-14, 26-24) consecutivo superando la Germania come era già toccato a Turchia e Croazia. La squadra di Amauri Ribeiro con la vittoria odierna ha già conquistato il passaggio ai quarti di finale (accedono alla seconda fase le prime quattro squadre di ogni pool) mantenendo saldamente il primato della pool A.

Le azzurre anche questa sera si è resa protagonista di una prova convincente durante la quale ha saputo gestire in maniera impeccabile i momenti più delicati del match.

Nel primo set le azzurre sono partite con la solita aggressività vista nei match precedenti e si è portata in vantaggio (8-4). Nella fase centrale del set la Germania ha provato a rimettersi in carreggiata (15-13). Bosio e compagne, però, hanno nuovamente spinto sull’acceleratore e chiuso (25-21).

Nel secondo le azzurre hanno subito preso in mano la situazione mettendo in grossa difficoltà la difesa tedesca (18-11). Nel finale le azzurre hanno sapientemente amministrato fino al conclusivo (25-14).

Il terzo set, invece, è stato molto più combattuto con le due squadre che non si sono risparmiate. Nel finale però l’Italia ha saputo chiudere ai vantaggi (26-24) regalandosi il terzo successo e il primato nella pool A.

I PROTAGONISTI

Silvia Biasi (Italia)- « Oggi eravamo molto cariche, ci tenevamo a battere la Germania perché era una nostra storica rivale. Abbiamo giocato come sappiamo e alla fine siamo riuscite a vincere 3-0 mantenendo il primo posto nel girone. Domani scenderemo nuovamente in campo per affrontare nell’ultimo match l’Ungheria che sulla carta è meno forte di noi. Ma non dobbiamo sottovalutare nessun avversario e mantenere sempre alta la guardia e l’attenzione. All’inizio di questo europeo siamo partite un po' frenate e poi man mano ci siamo sciolte e iniziato a giocare come sappiamo ».

IL TABELLINO-



ITALIA-GERMANIA 3-0 (25-21, 25-14, 26-24)

ITALIA: Ceccatelli 5, Bellandi 5, Bosio 9, Pedrelli 9, Cirelli 8, Battaglia 2, Biasi (L). Aringhieri 2. N.e. Barigelli, Desini, Spediacci, Moggio. All. Ribeiro

GERMANIA: Kiewik 7, Schmolders 6, Scholten 8, Cavier 6, Cierpka 2, Schiffler 6. Wilkens, Seifert 3, Dreblow. N.e. Talabudzinow. All. Herzog

DURATA SET: 21', 20', 28'. Tot: 69’

ITALIA: 7 a, 3 bs, 7 mv, 21 et.

GERMANIA: 2 a, 13 bs, 5 mv, 36 et.

IL CALENDARIO E RISULTATI DEI CAMPIONATI EUROPEI FEMMINILI-

Pool A: Italia, Germania, Ungheria, Croazia, Turchia.

Pool B: Slovenia, Ucraina, Francia, Polonia, Gran Bretagna.

Lunedì 9 ottobre 2023

Pool A – Germania-Croazia 3-0 (25-8, 25-3, 25-8)

Pool B – Ucraina-Polonia 3-0 (27-25, 25-16, 25-15)

Pool B – Slovenia-Gran Bretagna 3-0 (25-12, 25-5, 25-11)

Pool A – Italia-Turchia 3-0 (25-2, 25-6, 25-5)

Martedì 10 ottobre 2023

Pool B – Ucraina-Francia 3-0 (25-4, 25-11, 25-15)

Pool A – Germania-Ungheria 3-0 (25-11, 25-11, 25-11)

Pool B – Slovenia-Polonia 3-0 (25-21, 25-20, 25-19)

Pool A – Italia-Croazia 3-0 (25-4, 25-7, 25-9)

Mercoledì 11 ottobre 2023

Pool B – Gran Bretagna-Francia 3-1 (25—21, 25-21, 9-25, 25-16)

Pool A – Turchia-Ungheria 1-3 (12-25, 6-25, 26-24, 12-25)

Pool B – Slovenia-Ucraina 3-0 (26-24, 25-20, 25-19)

Pool A – Italia-Germania 3-0 (25-21, 25-14, 26-24)

Giovedì 12 ottobre 2023

Ore 9.15 – Pool A – Ungheria-Croazia

Ore 9.30 – Pool B – Francia-Polonia

Ore 11.45 – Pool B – Ucraina-Gran Bretagna

Ore 12.00 – Pool A – Germania-Turchia

Ore 18.15 – Pool B – Francia-Slovenia

Ore 19.00 – Pool A – Ungheria-Italia

Venerdì 13 ottobre 2023

Ore 9.15 – Pool B – Polonia-Gran Bretagna

Ore 9.30 – Pool A – Croazia-Turchia

Quarti di finale

Ore 16.00 – QF1– A3-B2

Ore 18.00 – QF2 – A2-B3

Ore 18.15 – QF3 – A1-B4

Ore 18.30 – QF4 – A4-B1

Sabato 14 ottobre 2023

Ore 9.30 e ore 12.00 – Semifinali 5°-8° posto

Ore 15.30 – Finale 9°-10° posto

Ore 15.45 e ore 16.00 – Semifinali 1°-4° posto

Domenica 15 ottobre 2023

Ore 9.00 – Finale 7°-8° posto

Ore 11.00 – Finale 5°-6° posto

Ore 12.00 – Finale 3°-4° posto

Ore 15.00 – Finale 1°-2° posto