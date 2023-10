Europei di Sitting Volley: gli azzurri soffrono ma volano ai quarti

CAORLE (VENEZIA)- Storica conquista della nazionale maschile di sitting volley che approda, per la prima volta nella sua storia, ai quarti di finale dei Campionati Europei . Determinante oggi a Caorle la vittoria degli azzurri di Alireza Moameri che, pur soffrendo fino all'ultimo pallone, hanno superato 3-2 (25-11, 25-20, 24-26, 23-25, 15-13) una coriacea Slovenia, un successo che cancella la sconfitta di questa mattina subita per 3-0 (25-18, 25-15, 25-14) dalla Polonia nel primo match di giornata.

Gli accoppiamenti dei quarti di finale saranno noti domani al termine dell’ultima giornata della prima fase a gironi. Gli azzurri chiuderanno la Pool B alle ore 17.45 in un match che li vedrà opposti ai campioni in carica della Bosnia ed Erzegovina.

Primo set cominciato con gli azzurri che hanno subito preso in mano la situazione portandosi in vantaggio (8-3). Con dei buoni turni al servizio che hanno messo in difficoltà la difesa slovena l’Italia ha continuato a macinare punti (18-6). L’Italia, padrona assoluta del campo ha chiuso (25-11).

È ancora la nazionale tricolore a esprimere un gioco migliore in avvio del secondo set aumentando progressivamente il vantaggio (10-4). Con il passare delle azioni la Slovenia torna in partita e si conferma avversario coriaceo e recupera in parte lo svantaggio. Nel finale però l’Italia accelera nuovamente e chiude il parziale (25-20) grazie all’attacco vincente di Crocetti.

Terzo set combattuto con gli azzurri che si sono trovati sotto e costretti ad inseguire (4-6, 5-7). Nel momento giusto però l’Italia ha compiuto il sorpasso (15-14) e condotto fino al 22-20. Nel finale, però, l’Italia non è riuscita a gestire permettendo così alla Slovenia di rimontare e di chiudere ai vantaggi (24-26).

Il quarto set è stato avvincente, con entrambe le squadre determinate a portare a casa il parziale. L’Italia nella fase centrale del set è stata più caparbia trovando il +5 (15-10). Nel finale, però, gli azzurri hanno sciupato i punti di vantaggio e la Slovenia ha chiuso in proprio favore (25-23).

Anche il tie-break è stato molto combattuto con i due team che si sono alternati al comando. Sul finale, l’Italia con determinazione ha allungato e vinto la gara (15-13) che vale l’accesso ai quarti di finale.

IL TABELLINO-

Cristiano Crocetti (Italia)- « Per noi era fondamentale questa vittoria per centrare i quarti di finale e ci siamo riusciti. Con la Lituania è sempre stata dura ci siamo sempre avvicinati molto e quasi mai siamo riusciti a vincere e sta sera invece ce l’abbiamo fatta. Grazie ai nostri sforzi, ai nostri collegiali, i nostri allenamenti abbiamo ottenuto questa bella vittoria. Siamo stati bravi a superare alcuni momenti di difficoltà. Abbiamo lavorato tanto per arrivare fin qui e credo che questo si veda. Siamo cresciuti molto ma abbiamo ancora tanta strada da fare e imparare. Domani chiuderemo il girone contro la Bosnia ed Erzegovina, ovviamente sarà durissima però la affronteremo senza paura e con la consapevolezza che in ogni caso arricchirà il nostro bagaglio di esperienza ».

ITALIA-SLOVENIA 3-2 (25-11, 25-20, 24-26, 23-25, 15-13)

ITALIA: Ripani 14, Nadai 11, Ignoto 2, Marsiliani 11, Di Ielsi 10, Crocetti 3, Mangiacapra (L). Farcas, Issi 4, Guzzo 4. N.e. Busillo, Cordioli, Striano, Vallasciani. All. Moameri

SLOVENIA: Pokleka 11, Jakin 2, Majdic 16, Kerzan 5, Bartelj 7, Korun 15, Fabcic (L). N.e. Fonda. All. Gosnak

DURATA SET: 17', 26', 28', 31', 23'. Tot: 125’

ITALIA: 13 a, 11 bs, 7 mv, 39 et

SLOVENIA: 10 a, 10 bs, 7 mv, 53 et

I RISULTATI E CALENDARIO DEI CAMPIONATI EUROPEI MASCHILI-

Pool A: Italia, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Polonia, Slovenia, Lituania.

Pool B: Serbia, Germania, Ucraina, Turchia, Ungheria, Lettonia.

Lunedì 9 ottobre 2023

Pool B – Germania-Lettonia 3-0 (25-15, 25-19, 25-16)

Pool A – Bosnia ed Erzegovina-Lituania 3-0 (25-11, 25-8, 25-18)

Pool A – Croazia-Slovenia 3-0 (25-11, 25-21, 25-12)

Pool B – Ucraina-Ungheria 3-0 (25-16, 25-12, 25-20)

Pool B – Germania-Turchia 3-0 (25-11, 25-12, 25-7)

Pool A – Bosnia ed Erzegovina-Polonia 3-0 (25-20, 25-19, 25-10)

Pool A – Italia-Lituania 3-2 (25-19, 19-25, 19-25, 25-22, 16-14)

Pool B – Serbia- Lettonia 2-3 (25-14, 22-25, 25-23, 11-25)

Martedì 10 ottobre 2023

Pool B – Ucraina-Lettonia 3-0 (25-12, 25-15, 25-16)

Pool A – Croazia- Lituania 3-0 (25-9, 25-13, 25-16)

Pool A – Polonia-Slovenia 3-1 (23-25, 25-14, 25-22, 25-12)

Pool B – Turchia-Ungheria 2-3 (20-25, 25-21, 23-25, 25-22, 9-15)

Pool B – Serbia-Ucraina 0-3 (17-25, 15-25, 16-25)

Pool A – Italia-Croazia 0-3 (15-25, 16-25, 15-25)

Pool A – Bosnia ed Erzegovina-Slovenia 3-0 (25-13, 25-10, 25-13)

Pool B – Germania-Ungheria 3-0 (25-10, 25-10, 25-16)

Mercoledì 11 ottobre 2023

Pool B – Serbia-Turchia 3-0 (25-19, 25-17, 30-28)

Pool A – Italia-Polonia 0-3 (18-25, 15-25, 14-25)

Pool A – Bosnia ed Erzegovina-Croazia 3-0 (25-17, 25-19, 25-23)

Pool B – Germania-Ucraina 3-2 (21-25, 26-26, 25-21, 26-28)

Pool B – Turchia- Lettonia 0-3 (22-25, 18-25, 20-25)

Pool A – Polonia- Lituania 3-1 (25-18, 16-25, 25-14, 25-19)

Pool A – Italia-Slovenia 3-2 (25-11, 25-20, 24-26, 23-25)

Pool B – Serbia-Ungheria 3-0 ( 25-19, 25-15, 25-16)

Giovedì 12 ottobre 2023

Ore 9.00 – Pool B – Ungheria- Lettonia

Ore 11.30 – Pool A – Slovenia-Lituania

Ore 15.30 – Pool B – Ucraina-Turchia

Ore 15.45 – Pool A – Croazia-Polonia

Ore 16.00 – Pool B – Serbia-Germania

Ore 17.45 – Pool A – Italia- Bosnia ed Erzegovina

Venerdì 13 ottobre 2023

Ore 9.00 e ore 11.30 – Semifinali 9°-12° posto

Quarti di finale

Ore 11.45 – QF1 - 1A-4B

Ore 12.00 – QF2 - 2A-3B

Ore 15.30 – QF3 - 3A-2B

Ore 15.45 – QF4- 4A-1B

Sabato 14 ottobre 2023

Ore 9.00 e ore 9.15 – Finali 9°-12° posto

Ore 11.30 e ore 11.45 – Semifinali 5°-8° posto

Ore 18.00 e ore 18.15 – Semifinali 1°-4° posto

Ore 18.30 – Finale 7°-8° posto