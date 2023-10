Europei di Sitting Volley: Troppo forte la Bosnia per l'Italia

CAORLE (VENEZIA)- Un ko ampiamente previsto alla vigila per la nazionale maschile di sitting volley, impegnati nei Campionati Europei di Caorle in provincia di Venazia. L'avversaria dell'Italia si chiamava Bosnia Erzegovina, formazione campione d'Europa in carica, che ha inflitto ai ragazzi di Alireza Moameri un secco 0-3 (11-25, 12-25, 12-25). Gli azzurri comunque, grazie al successo di ieri contro la Slovenia, avevano già in tasca il biglietto per i quarti di finale che affronteranno domani. In virtù del quarto posto nella Pool A dovrà confrontarsi con la temibile Germania, vincitrice della Pool B (in campo alle 15.45).

L’Italia comunque non ha sfigurato, giocando una gara a viso aperto contro la forte formazione bosniaca. La Bosnia da parte sua, invece, che ha chiuso il girone da imbattuta, ha dimostrato tutto il proprio valore, manifestando una superiorità nei confronti degli azzurri.

Avvio di gara sostanzialmente in equilibrio con gli italiani bravi a ricucire i primi tentativi di allungo della Bosnia ed Erzegovina (6-8, 8-10). Da questo momento in poi, però, la Bosnia ha dato una sterzata al set ed ha incrementato il vantaggio. Il time out chiamato dal tecnico azzurro Moameri sul (7-17) non ha sortito gli effetti sperati e la Bosnia ha chiuso (25-11). Nel secondo set è ancora la Bosnia a dettare il ritmo (2-12). Ripani e compagni hanno provato ad arginare l’attacco bosniaco senza troppi risultati. La Bosnia da parte sui non ha avuto flessioni e si è imposta (25-12). Terzo set che ha seguito l’andamento dei primi due con la Bosnia attenta in difesa ed efficace nel contrattacco. Gli azzurri hanno provato a tenere il ritmo degli avversari ma il divario si è fatto sempre più ampio fino al conclusivo (25-12) per la Bosnia ed Erzegovina.

I PROTAGONISTI-

Alessandro Issi (Italia)- « Quella di oggi contro la Bosnia, al di la del risultato, è stata una partita molto importante per crescere e provare alcune soluzioni. Siamo molto felici per essere entrati tra le prime otto in questo campionato europeo. È un risultato storico per l’Italia e sono orgoglioso che a conquistare questo traguardo sia stato questo gruppo che nel corso degli anni ha fatto fanti sacrifici. Domani nel quarto di finale giocheremo contro la Germania, un avversario davvero ostico. Noi chiaramente ce la metteremo tutto e proveremo palla dopo palla a metterli in difficolta.Giocare in Italia è fantastico. La FIPAV insieme al Comune di Caorle hanno organizzato un bell’evento e io sono molto felice di poter sentire insieme ai miei compagni il calore di coloro che ci vengono a vedere ».

IL TABELLINO-



ITALIA-BOSNIA ED ERZEGOVINA 0-3 (11-25, 12-25,12-25)

ITALIA: Ripani, Nadai 2, Guzzo 1, Issi 5, Crocetti 2, Vallasciani. Mangiacapra (L). Striano, Farcas 2, Busillo 2, Marsiliani. Cordioli N.e. Ignoto. All Moameri

BOSNIA: Delalic 3, Crnobrnja, Alibasic 6, Manko 3, Jusufovic 9, Duran 9. Godinjak (L). Sehic 5, Medic 1, Cancar 4, Brikic, Dino 2, Serifovic. N.e. Hamzic. All. Mahmutovic

DURATA SET: 16’, 18’, 19’ Tot: 53’

ITALIA: 6 a, 8 bs, 3 mv, 24 et

BOSNIA: 18 a, 13 bs, 3 mv, 21 et

Le Classifiche-

Pool A: 1. Bosnia ed Erzegoniva 2. Polonia 3. Croazia 4. Italia 5. Lituania 6. Slovenia

Pool B: 1. Germania 2. Ucraina 3. Lettonia 4. Serbia 5. Ungheria 6. Turchia

I risultati e calendario del Campionato Europeo maschile-

Giovedì 12 ottobre 2023

Pool B – Ungheria- Lettonia 2-3 (23-25, 25-23, 18-25, 25-17, 16-18)

Pool A – Slovenia-Lituania 1-3 (21-25, 25-14, 14-25, 16-25)

Pool B – Ucraina-Turchia 3-0 (25-23, 25-19, 25-14)

Pool A – Croazia-Polonia 2-3 (25-20, 24-26, 18-25, 25-19, 12-15)

Pool B – Serbia-Germania 0-3 (16-25, 10-25, 22-25)

Pool A – Italia- Bosnia ed Erzegovina 0-3 (11-25, 12-25, 12-25)

Venerdì 13 ottobre 2023

Semifinali 9°-12° posto

Ore 9.00 Ungheria-Slovenia

Ore 11.30 Lituania-Turchia

Quarti di finale

Ore 11.45 – QF1 – Bosnia ed Erzegovina - Serbia

Ore 12.00 – QF2 – Polonia-Lettonia

Ore 15.30 – QF3 – Croazia – Ucraina

Ore 15.45 – OF4 Italia - Germania

Sabato 14 ottobre 2023

Ore 9.00 e ore 9.15 – Finali 9°-12° posto

Ore 11.30 e ore 11.45 – Semifinali 5°-8° posto

Ore 18.00 e ore 18.15 – Semifinali 1°-4° posto

Ore 18.30 – Finale 7°-8° posto

Domenica 15 ottobre 2023

Ore 9.15 – Finale 5°-6° posto

Ore 10.00 – Finale 3° posto

Ore 17.30 – Finale 1°-2° posto