Europei di Sitting: l'Italia chiude la Pool A a punteggio pieno

CAORLE (VENEZIA)- Quattro su quattro per la nazionale femminile di Sitting Volley . Le azzurre oggi hanno travolto 3-0 (25-13, 25-10, 25-15) l'Ungheria chiudendo a punteggio pieno a Pool A degli Europei, che si stanno giocando a Caorle in provincia di Venezia, ed approdando ai quarti da prima in classifica. L'avversaria la conoscerà soltanto domani mattina quando si disputeranno gli ultimi match della fase a Gironi.

Anche oggi il team azzurro si è reso protagonista di una prova convincente esprimendo un’ottima qualità di gioco e organizzazione generale. Le ragazze di Amauri Ribeiro avranno meno di 24 ore per recuperare le energie e preparare al meglio il primo match da dentro fuori dell’europeo.

Primo set caratterizzato dalla solita partenza lanciata dell’Italia, con le azzurre che si sono subito portate avanti (13-9), conducendo per la restante parte del parziale e chiudendo senza tante difficoltà (25-13).

Senza storia anche il secondo set con le ragazze di Amauri che hanno trovato subito un + 5 (12-7). Nel finale è bastata una buona gestione generale per portarsi a casa in X minuti il secondo parziale (25-10).

Nel terzo e ultimo set, l’Ungheria ha provato a mettere in campo qualcosa in più, rimanendo in partita per più tempo rispetto ai precedenti due set. Gli sforzi prodotti dalle ungheresi però non sono bastati per impensierire l’Italia, che ha chiuso con facilità (25-15) conquistando la quarta vittoria consecutiva in questi Campionati Europei.

Top scorer del match è stata Francesca Bosio con 14 punti, seguita da Giulia Aringhieri con 12 punti.

I PROTAGONISTI-

Giulia Aringhieri (Italia)- « Primo obiettivo raggiunto, arrivare prime del girone. Siamo molto contente con quattro vittorie a 3 a 0. Adesso si pensa alla fase seconda fase, con i quarti di finale da giocare domani. Siamo molto concentrate e proiettate alla prossima sfida. In queste partite giocate a Caorle abbiamo mantenuto costante la concentrazione e alzato man mano il livello soprattutto in battuta e nelle palle rigiocate, adesso dobbiamo chiudere e macinare più punti possibili perché siamo veramente dei carri armati. Da quando l’abbiamo saputo che gli europei si sarebbero giocati in Italia abbiamo cominciato veramente a coinvolgere e raccontare tutto per far crescere il movimento per noi. Dopo tanti anni e dopo un percorso lunghissimo, vogliamo veramente dare il massimo, siamo emozionate ma fogliamo fare bene ».

IL TABELLINO-



UNGHERIA-ITALIA 0-3 (13-25, 10-25, 15-25)

UNGHERIA: Molnar 4, Nebehaj 3, Kovacs 1, Szabone 2, Szatanko 9, Szilagyi, Bara. N.e. Horak. All. Werkmann

ITALIA: Battaglia 1, Barigelli 7, Bellandi 7, Bosio 14, Pedrelli 9, Aringhieri 12. Biasi (L). Spediacci. N.e. Ceccatelli, Moggio. All. Ribeiro

DURATA SET: 14’, 16’, 19’ Tot: 49’

UNGHERIA: 2 a, 5 bs, 2 mv, 21 et

ITALIA: 18 a, 8 bs, 2 mv, 18 et

I risultati e calendario del Campionato Europeo Femminile-

Giovedì 12 ottobre 2023

Ungheria-Croazia 3-0 (25-14, 25-19, 25-11)

Francia-Polonia 0-3 (23-25, 7-25, 11-25)

Ucraina-Gran Bretagna 3-0 (25-11, 25-9, 25-14)

Germania-Turchia 3-0 (25-8, 25-20, 25-5)

Pool B – Francia-Slovenia 0-3 (11-25, 11-25, 16-25)

Pool A – Ungheria-Italia 0-3 (13, 25, 10-25, 15-25)

Venerdì 13 ottobre 2023

Ore 9.15 – Pool B – Polonia-Gran Bretagna

Ore 9.30 – Pool A – Croazia-Turchia

Quarti di finale

Ore 16.00 – QF1– Ungheria-Ucraina

Ore 18.00 – QF2 – Germania-B3

Ore 18.15 – QF3 – Italia-B4

Ore 18.30 – QF4 – A4-Slovenia

Sabato 14 ottobre 2023

Ore 9.30 e ore 12.00 – Semifinali 5°-8° posto

Ore 15.30 – Finale 9°-10° posto

Ore 15.45 e ore 16.00 – Semifinali 1°-4° posto

Domenica 15 ottobre 2023

Ore 9.00 – Finale 7°-8° posto

Ore 11.00 – Finale 5°-6° posto

Ore 12.00 – Finale 3°-4° posto

Ore 15.00 – Finale 1°-2° posto