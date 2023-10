Davide Mazzanti lascia la panchina della nazionale femminile

CAORLE (VENEZIA)- Oggi è ufficiale: Davide Mazzanti non è più il commissario tecnico della nazionale femminile di pallavolo. La dedisione è stata ufficializzata oggi dalla Fipav dopo l'incontro avvenuto a Caorle fra il Consiglio Federale e l'allenatore. Ambo le parti hanno convenuto che il percorso comune, alla luce degli ultimi accadimenti e delle delusioni di questa estate, fosse terminato. Ancora incerto il nome del sostituto che dovrà guidare la nazionale a caccia del pass attraverso il ranking nella prossima Volleyball Nations League. La Federazione è al lavoro, senza fretta per trovare la soluzione più idonea e capace di dare le migliori garanzie tecniche ed umane.

In un clima di commozione generale tutti i membri del Consiglio Federale hanno ascoltato con grande attenzione e partecipazione l'intervento appassionato di Mazzanti, che ha ripercorso i sette anni del suo mandato e in particolare l'ultima stagione. Al termine della relazione il CF ha tributato a Mazzanti un sincero e caloroso applauso.

L'avventura sulla panchina azzurra del tecnico marchigiano, in carica dal 2017 al 2023, è coincisa con uno dei periodi più vincenti della nazionale femminile. Sotto la sua guida le azzurre, infatti, hanno conquistato: 1 Oro ai Campionati Europei 2021, 1 Oro alla Volleyball Nations League 2022, 1 Argento al Campionato del Mondo 2018, 1 Argento al World Grand Prix 2017, 1 Bronzo al Campionato del Mondo 2022 e 1 Bronzo all'Europeo 2019.

Al termine di questo percorso comune, il presidente Manfredi e tutto il Consiglio Federale ci tengono a sottolineare, nei confronti di Davide, la stima e l'apprezzamento per le sue qualità umane e tecniche, ringraziandolo per l'eccellente lavoro svolto e al tempo stesso augurandogli le migliori fortune per il suo futuro professionale.

Davide Mazzanti saluta la nazionale-

« È stato un percorso lungo e non parlo solo degli ultimi 7, ma dei 16 anni che ho passato in nazionale. Da quel lontano 2006 sono cresciuto come persona e come allenatore, in mezzo a tante eccellenze: un patrimonio di ricordi ed esperienze che mi porterò dentro per tutta la carriera. Il percorso è stato complesso e affascinante, siamo caduti e rialzati più volte, sia collettivamente che a livello individuale, così come accade nello sport e nella vita. Ho sempre vissuto un profondo senso di responsabilità, non solo per il fatto di raggiungere un obiettivo sportivo, ma anche per l'essere una squadra in cui potersi identificare e ispirare. Ho avuto un grande privilegio, quello di vestire per tanto tempo la maglia più importante: quella azzurra. L'ho condivisa, in federazione e in palestra, con tantissime persone che hanno sempre aggiunto qualcosa al mio percorso: un rinforzo, un dubbio, un’idea, un’emozione. Grazie dal profondo del cuore a tutti e a tutte: forza azzurre! ».

La storia azzurra di Davide Mazzanti-

Davide Mazzanti è stato nominato CT della nazionale femminile nel 2017, quando l'Italia occupava l'8° posto nel ranking mondiale, mentre al momento si trova al 5° posto.

Alla sua prima stagione ha riportato le azzurre sul podio di una grande manifestazione internazionale (2° posto al World Grand Prix 2017), dopo 5 cinque stagioni in cui l'Italia, a eccezione dei Giochi del Mediterraneo 2013, non riusciva a ottenere medaglie.

Al 2018 risale la fantastica cavalcata delle azzurre nel Mondiale in Giappone, valsa una splendida medaglia d'Argento e l'amore di tutto il paese: la finale tra Italia-Serbia registrò degli ascolti eccezionali su RAI 2 con una media di 6milioni 313mila spettatori (share 36,1%) e un picco nel tie-break di 8 milioni (share 43,1%).

Nel 2019 ha guidato la nazionale tricolore al Bronzo Europeo e alla qualificazione olimpica per Tokyo 2020.

Dopo lo stop forzato nel 2020, nel 2021 è arrivato il risultato più amaro: l'eliminazione ai quarti di finale nei Giochi Olimpici.

Sempre lo stesso anno, però, Mazzanti e le azzurre hanno regalato alla pallavolo italiana il terzo titolo continentale femminile della sua storia: 3-1 a Belgrado contro la Serbia e trofeo conquistato a distanza di 12 anni.

Un'altra grande gioia è arrivata nella stagione seguente, con la prima storica vittoria della Volleyball Nations League per una formazione azzurra. Al Campionato del Mondo 2022 ha ottenuto la terza medaglia iridata della nazionale femminile: Bronzo ad Apeldoorn.

Nel 2023 si è classificato al quarto posto del Campionato Europeo e non è riuscito a ottenere il pass olimpico nel torneo di qualificazione, svoltosi a Lodz.

Dopo Marco Bonitta (340 presenze) e Massimo Barbolini (225), Davide Mazzanti è l'allenatore che può vantare più panchine azzurre (205), con la percentuale più alta di vittorie tra i tre tecnici: 74%

Palmarès da CT-

Esordio: 26 maggio 2017 (Apeldoorn), Olanda-Italia 3-1 (Amichevole)

Gare totali: 205

Vittorie: 152

Sconfitte: 53

Percentuali vittorie: 74%

Palmarès:

2017: Argento World Grand Prix

2018: Argento Campionato del Mondo

2019: Bronzo Campionati Europei

2021: Oro Campionati Europei

2022: Oro Volleyball Nations League, Bronzo Campionato del Mondo

Risultati sotto la direzione tecnica giovanile-

2017

Oro a Rosario al Campionato Mondiale under 18

Oro a Sofia al Campionato Europeo under 16

Argento ad Arnhem al Campionato Europeo under 18

2018

Oro a Tirana ai Campionati Europei under 19

Argento a Sofia al Campionato Europeo under 17

2019

Argento ad Aguascalientes al Campionato Mondiale under 20

Argento ad Ismailia al Campionato Mondiale under 18

Argento a Trieste al Campionato Europeo under 16

2022

Oro a Orano ai Giochi del Mediterraneo

Oro a Cerignola ai Campionati Europei U21