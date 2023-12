L'Under 18 di Fanni giocherà in Belgio per un posto Europeo

Le azzurrine sono state inserite nella pool A insieme a Germania e Francia.

La Nazionale Under 18 femminile guidata in panchina da Michele Fanni, ha concluso ieri 30 dicembre il collegiale al Centro Pavesi di Milano durante il quale ha disputato anche una gara amichevole contro la Volley 2001 Garlasco vinta da quest’ultima con il risultato di 3-1 (13-25, 25-21, 22-25, 19-25). A seguire le due formazioni hanno disputato un ulteriore set vinto dalle azzurrine (15-9).

La Nazionale tricolore, campione europea under 17 lo scorso luglio, si presenta a questo importante appuntamento dopo un buon periodo di preparazione svolto al Centro Pavesi FIPAV di Milano dal 18 al 23 dicembre e successivamente dal 26 al 30 dicembre nel corso dei quali lo staff azzurro ha avuto modo di testare lo stato di forma delle atlete e provare le varie situazioni di gioco.

Le parole del tecnico Michele Fanni-

« La preparazione che abbiamo svolto in questi giorni a Milano è andata molto bene. Per me è un gruppo nuovo, ma la scorsa estata ha conquistato una splendida medaglia d’Oro agli Europei Under 17. In questi giorni di lavoro abbiamo cercato di fare squadra senza stravolgere tutto quello che è stato il passato anche perché andava preparato un torneo, che ci potrebbe dare subito la qualificazione ai prossimi europei, in poco tempo. Questo è un gruppo chiaramente molto giovane ma sta venendo fuori sotto diversi punti di vista e sono molto soddisfatto per come hanno lavorato in palestra nel corso di queste ultime settimane. In questo torneo partiamo con i favori del pronostico anche grazie ai risultati raggiunti la scorsa estate. La manifestazione però può nascondere delle insidie e tutte le nostre avversarie come noi lavorano ogni giorno in palestra per migliorarsi e in gruppi così giovani non è da escludere dei salti di qualità notevoli di alcune giocatrici da una stagione all’altra. Sono sicuro che nessuno ci regalerà nulla e come spesso ci capita quando le avversarie giocano contro l’Italia, che storicamente raggiunge sempre grandi traguardi, danno sempre quel qualcosa in più.Nel nostro girone ci sono Francia e la Germania che agli scorsi europei non hanno fatto benissimo, ma è anche vero che i valori possono cambiare dopo una stagione. Entrambe le nostre avversarie combatteranno su ogni pallone per cercare di metterci in difficoltà. Nell’altro girone formazioni da tenere d’occhio sono sicuramente il Belgio e l’Olanda che giocano una buona pallavolo. Anche la Spagna non è da sottovalutare basti pensare che lo scorso anno proprio con loro ci siamo giocati la qualificazione europea. Noi da parte nostra dovremo giocare come sappiamo mettendo davanti a tutto il gioco di squadra per contrastare le nostre avversarie. Nel complesso tutte le ragazze sono determinate e concentrate su quello che è l’obiettivo in questo torneo in Belgio. In palestra vedo un gruppo forte fisicamente e tecnicamente ma allo stesso tempo dotato di un buon temperamento nonostante la giovanissima età ».

IL CALENDARIO DELLE AZZURRINE-

3 gennaio 2024

Ore 15 Italia-Germania

4 gennaio 2024

Ore 15 Francia-Germania

5 gennaio 2024

Ore 15 Italia-Francia

3 gennaio 2024

Ore 17.30 Belgio-Olanda

Ore 20 Spagna-Portogallo

4 gennaio 2024

Ore 17.30 Belgio-Portogallo

Ore 20 Spagna-Olanda

5 gennaio 2024

Ore 17.30 Spagna-Belgio

Ore 20 Olanda-Portogallo

6 gennaio 2024

Semifinale 5°-7° posto

Ore 15 3ª Pool A – 4ª Pool B

Semifinali 1°-4° posto

Ore 17 1ª Pool A – 2ª Pool B

Ore 20 1ª Pool B – 2ª Pool A

7 gennaio

Finale 5°-6° posto

Ore 15 3ª Pool A– 3ª Pool B

Finale 3°-4° posto

Ore 17.30 LSF1-LSF2

Finale 1°-2° posto

Ore 20 WSF1-WSF2

LE 14 AZZURRINE-

Stella Cornelli, Beatrice Spada, (Sc.Pall. Anderlini); Vanessa Hernandez Suarez, Carola Bonafede (Volleyrò CDP Roma); Caterina Peroni, Ludovica Tosini, Stella Caruso, Rebecca Aimaretti, Arianna Bovolenta, Giorgia Sari (Club Italia); Gaia Novello, Sofia Moroni (Imoco Volley); Veronica Quero (Team Conegliano Volley); Caterina Schillkowski (Volley Acaemy Piacenza).

LO STAFF AZZURRO:

Michele Fanni, Giovanni Galesso, Lorenzo Abbiati (Allenatori); Lorenzo Maggioni (Medico); Virginia Braghieri (Preparatore Atletico); Tania Zambon (Scoutman); Andrea Croce (Team Manager).

LE POOL-

Pool A: Italia, Francia, Germania

Pool B: Spagna, Belgio, Olanda, Portogallo