Wevza: le azzurrine di Fanni battono la Germania

HERENTALS (BELGIO)- La nazionale Under 18 femminile inizia bene la sua avventura nel Torneo Wevza che è iniziato oggi ad Herentals in Belgio. Alla Sport Vlaanderen la nazionale di Michele Fanni ha battuto in rimonta per 3-1 (21-25, 25-21, 25-14, 25-19) la Germania, il percorso della nazionale under 18 femminile nel Torneo Wevza. La nostra rappresentativa è stata brava a reagire dopo un inizio contratto ed ha saputo ribaltare una situazione che le tedesche, trascinate da Marika Loker, top scorer del match con 16 punti, avevano fatto pendere dalla loro parte vincendo il primo parziale. Per le azzurrine la miglior realizzatrice è stata Ludovica Tosini con 14 punti messi a segno. Domani turno di riposo per l’Italia che tornerà in campo venerdì 5 alle ore 15 contro la Francia.